فوز تاريخي لسيدات منتخبنا الوطني للمواي تاي في بطولة العالم بأبوظبي

المصدر: وام

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حققت زينب بوحمده لاعبة منتخبنا الوطني للمواي تاي أول فوز لمنتخب سيدات الإمارات في بطولة العالم للمواي تاي IFMA لعام 2022، والمقامة حاليا بالقاعة الرئيسية بمركز أبو ظبي للمعارض

وجاء الفوز على حساب اللاعبة الهندية ديبا راجاك بالضربة القاضية الفنية السريعة في وزن تحت 60 كجم وسط مؤازرة كبيرة من عشاق اللعبة.

وبهذه النتيجة تأهلت لاعبة منتخبنا الوطني إلى المرحلة الثانية من تصفيات المجموعة لوزن الـ60 كجم.

كما حقق لاعب منتخبنا الوطني أيوب المكي الفوز على اللاعب الفيتنامي فوك لونغ بعد مباراة قوية، و حقق أيضا إبراهيم بلال لاعب منتخبنا الوطني فوزا مثيرا علي اللاعب المصري سيف الله قنديل في وزن تحت 63.5 كجم ليتأهل إلى الدور الثاني.

و أعرب التايلاندي الدكتور سأكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي عن سعادته بالتواجد في العاصمة أبوظبي، مؤكدا أن دولة الإمارات أصبحت رائدة في تنظيم أقوى وأهم البطولات العالمية في مختلف الألعاب،ما يجعلها قبلة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

ووجه رئيس الاتحاد الدولي الشكر إلى دولة الإمارات على استضافتها لهذا الحدث العالمي عقب التعافي من جائحة كورونا،مؤكدا أن البطولة ستحقق النجاح المطلوب بفضل التنظيم الجيد والدعم اللامحدود من قبل المسؤولين في دولة الإمارات، واهتمامهم بكل تفاصيل الحدث من أجل اظهاره في أفضل صورة تليق بها.

وفي سياق متصل يعقد الاتحاد الآسيوي للمواي تاي الأربعاء المقبل اجتماعه بمركز أرض المعارض في أبوظبي بحضور التايلاندي الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وسعادة عبد الله النيادي رئيس اتحاد الإمارت للمواي تاي- رئيس الاتحاد العربي - نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وكذلك أعضاء الاتحاد وممثلي الاتحادات الآسيوية.

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