منتخب اليد يخسر أمام البحرين

المصدر: الكويت - البيان

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خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد بفارق هدف أمام نظيره البحريني بنتيجة 25-26 في المباراة التي جمعتهما على صالة الشيخ سعد العبدالله الرياضي، لتزداد مهمة المنافسة على المراكز الأولى صعوبة بعد خلو رصيده من النقاط إثر تلقي الخسارة الثانية. وتفوق «أبيض اليد» في بداية المباراة قبل أن يقلب «الأحمر البحريني» النتيجة لصالحه في الشوط الأول بواقع 15-13. وترجم البحرين أفضليته في الشوط الثاني بعد توسيع فارق الأهداف، لينشط منتخبنا في الفترة الأخيرة من اللقاء التي اقترب فيها من التعادل قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

وأكد عبدالله سعيد الكعبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد كرة اليد، أن المشاركة الخليجية تعتبر محطة مهمة لإعداد «أبيض اليد» للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة اليد 2024، حيث سيتم استثمار المشاركة في دورة الألعاب الرياضية للكشف عن أبرز السلبيات ومعالجتها من أجل مشوار المونديال، موضحاً أن منتخبنا لكرة اليد يضم عناصر جديدة منهم لأول مرة يمثلون المنتخب، وهناك مجموعة أخرى من اللاعبين لم تتواجد في البطولة الخليجية بسبب ظروف العمل الخارجة عن العمل.

وأشاد الكعبي بالتزام اللاعبين عبر التواجد في فترة التحضيرات الداخلية في الدولة قبل انطلاق الدورة الخليجية، مبيناً أن المنتخب لديه المزيد ليقدمه في الفترة المقبلة رغم تعثره في بداية المشوار الخليجي أمام منتخبي قطر والبحرين أبرز المنتخبات الخليجية والآسيوية التي استطاع مجاراتها، وتتطلع أسرة كرة اليد إلى تجهيز المنتخب في غضون عامين رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه.

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