سالم القاسمي: نتطلع إلى رفع غلة الميداليات في الأيام المقبلة

المصدر: الكويت - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، عن شكره وتقديره إلى دولة الكويت الشقيقة على الاستضافة المتميزة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة، مثمناً جهود اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الكويتية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال في الملتقى الرياضي الخليجي.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن الإمارات حرصت على المشاركة الخليجية بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات في النسخة الثالثة بالكويت نظراً لما يحمله الحدث من أهمية كبيرة، مشيداً بما قدمه أبناء وبنات الإمارات في المنافسات الخليجية عبر التألق في مختلف الألعاب الجماعية والفردية التي ترجموها بحصد العديد من الميداليات الملونة، إذ تتطلع الإمارات إلى رفع غلة الميداليات في الأيام المقبلة التي ستشهد مشاركة اللاعبين في مسابقات أخرى.

وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، إنه حرص على الالتقاء بلاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية في الأيام الماضية بصفته رئيساً للوفد الإماراتي، لنقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد

آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، كما حرص على تهنئتهم على ما تحقق من إنجازات وتحفيزهم من أجل المشاركات المقبلة، متمنياً خالص الأمنيات والتوفيق لأبناء الإمارات في المنافسات المتبقية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز