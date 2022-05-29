«سيدات السلة» إلى نصف نهائي الخليجية بالعلامة الكاملة

المصدر: الكويت - علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار

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فاز منتخب سيدات كرة السلة على المنتخب العماني في الجولة الرابعة بنتيجة 18-7، بمسابقة كرة السلة 3X3 للسيدات، التي تقام في مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، فيما عبر الفريق القطري نظيره الكويتي بنتيجة 12-10، وتمكن الفريق البحريني من تخطي الفريق السعودي بنتيجة 13-10. وفي الجولة الخامسة فاز منتخبنا الوطني على المنتخب القطري بنتيجة 15-14، فيما تخطى الفريق السعودي نظيره العماني بنتيجة 14-10، كما تمكن الفريق الكويتي من تجاوز الفريق البحريني بنتيجة 14-8.

وبهذا يكون منتخبنا قد تصدر المنافسات وتأهل لمباراة النصف النهائي للعب أمام المنتخب السعودي، الذي جاء في المركز الرابع، فيما سيلعب منتخب الكويت، الذي حل في المركز الثاني، مع المنتخب البحريني، الذي جاء في المركز الثالث.

وأكدت هلا شحادة، مدربة منتخب الإمارات لكرة السلة للسيدات، أن منتخب الإمارات قدم أداءً مشرفاً خلال منافسات الدورة الخليجية الثالثة في الكويت، التي أهلته لتصدر المنافسات والتأهل لنصف النهائي، لافتةً إلى أن الفريق خاض المنافسات بروح حماسية عالية ليثبت حضوره ووجوده بين نخبة مميزة من اللاعبات على مستوى دول الخليج العربي، كما أشادت بأداء اللاعبات واتباعهن الخطة الموضوعة للعب مسبقاً، متمنية أن يواصل الأبيض تألقه لحصد لقب البطولة الغالي.

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