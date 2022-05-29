المازمي يحصد فضية الكاتا وميداليتان للبادل تنس في خليجية الكويت

المصدر: الكويت - علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار

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فاز مروان المازمي لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه بالميدالية الفضية في مسابقة فردي الكاتا عقب خسارته من اللاعب الكويتي سيد محمد في المباراة النهائية محققاً 24.96 نقطة مقابل 25.42 نقطة، وذلك في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة وتختتم بعد غد الثلاثاء بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما فاز اللاعب السعودي مسفر الأسمري بالميدالية البرونزية بنتيجة 24.60 نقطة. وارتفع رصيد الإمارات إلى 43 ميدالية في المركز الثالث بالجدول العام للميداليات بواقع 17 ذهبية، و15 فضية، و11 ميداليات برونزية.

كما حصد منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال الميدالية الفضية، حيث توجت قطر بالذهبية والكويت بالميدالية البرونزية. كذلك أضاف منتخبنا الوطني للبادل تنس للسيدات الميدالية البرونزية، فيما أحرز المركز الأول والميدالية الذهبية المنتخب العماني، وحصد المركز الثاني والميدالية الفضية المنتخب الكويتي.

وتمكن منتخبنا الوطني للبادل تنس رجال من الفوز على المنتخب البحريني بنتيجة 2-1 بعد مباراة قوية شهدت تعادل المنتخبين واللجوء إلى مباراة فاصلة حصد من خلالها أبناء الإمارات الميدالية الفضية، حيث انتهت المباراة الأولى التي مثلنا فيها عبد الله أهلي ومحمد الجناحي بنتيجة 6-2 و7-5، فيما انتهت المباراة الثانية التي خاضها خالد الشامسي وحمد الجناحي بنتيجة 6-4 و6-4 للمنتخب البحريني.

وأنهى كل من عبد الله العبد الله وماجد الجناحي المباراة الفاصلة التي شهدت التعادل كذلك في المجموعة الأولى والثانية، حيث تم الفوز في المجموعة الأخيرة وحسم فضية المركز الثاني لصالح الإمارات بنتيجة 7-6.

وأكد عمر المرزوقي مدير منتخبنا الوطني للبادل تنس، قوة مستوى المشاركة التي كانت سجالاً مع المنتخب القطري وكذلك البحريني، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة كان من أجل المنافسة على الميدالية الذهبية وتكرار الإنجاز الذهبي بالحصول على لقب كأس الخليج التي أقيمت شهر أبريل الماضي، ولكنّ اللاعبين قدموا كل ما لديهم في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة التي جاءت من أجل المركز الأول.

وأوضح المرزوقي أن لعبة البادل تنس تطورت خلال فترة زمنية قصيرة مع وجود إقبال كبير على ممارستها في الإمارات وقاعدة متزايدة تبشر بخروج العديد من العناصر المميزة التي تحمل اسم الإمارات في هذه الرياضة، معرباً عن أمله في إدراجها على جميع المستويات سواءً القارية أو العالمية، كما تم إضافتها في هذا المحفل الخليجي للمرة الأولى.

وأشار المرزوقي إلى أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها دخول اللاعبين في مرحلة الاستشفاء والإعداد لبطولة كأس العالم للبادل تنس التي ستقام في شهر نوفمبر من العام الجاري، خصوصاً بعد الاستحقاقات والمجهود الذي بذل خلال المرحلة الماضية من قبل جميع اللاعبين.

كما أكد عمر بهرزيان لاعب منتخبنا الوطني للبادل تنس، أن التتويج بالميدالية الفضية لا يرضي طموح اللاعبين، وأن الجميع قد تعاهد على تحقيق الميدالية الذهبية، ولكن المنتخب القطري وفق هذه المرة في التتويج بذهبية المركز الأول، مشيراً إلى أن النتيجة سيتم استثمارها لمعالجة بعض الجوانب الفنية التي تحتاج لمزيد من العمل مع تدعيم المنتخب بعناصر إضافية بجانب الحالية، لاسيما وأن اللعبة أصبحت شعبية في الإمارات بما يضمن وجود لاعبين جدد خلال المرحلة المقبلة.

وتابع بهرزيان، أن الأكاديميات التي ينضم إليها اللاعبون أصحاب المراحل السنية الصغيرة في رياضة البادل تنس تسهم في تعزيز مستواهم وصقلهم ومن ثم تقديمهم إلى المنتخبات الوطنية.

كما حقق «سيدات الأبيض» المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة البادل تنس، التي أقيمت في نادي الكويت الرياضي، وجاءت الميدالية البرونزية لمنتخبنا عقب فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، إذ فازت لاعبتا «الأبيض» شيخة الجناحي وفاطمة شهدور على لاعبتي المنتخب السعودي رغدة بن وثلان ورنا الشهري في المباراة الأولى بنتيجة 2-0 بواقع (6-1 و6-0)، قبل أن تخسر اللاعبتان فاطمة الجناحي وفاطمة المضرب أمام لاعبتي الفريق السعودي أريج فارح وسارة سهلب بنتيجة 2-0 بواقع (7-5 و6-2)، لتحسم المباراة الأخيرة نتيجة اللقاء لصالح فريقنا، بعدما فاز الثنائي الإماراتي نوف عمر ومريم الشامسي على لاعبتي المنتخب السعودي نجوى سهلب ونورة السليمان بنتيجة 2-0 بواقع (6-1 و6-0).

يذكر أن منتخب الإمارات يضم اللاعبات شماء سعيد المهيري، فاطمة عباس الجناحي، شيخة عبدالله الجناحي، فاطمة محمد المضرب، مريم سيف الشامسي، لطيفة عبدالعزيز السلمان، نوف عبدالحميد عمر، فاطمة حسن شهدور.

وأعربت سلفيا لويز، مدربة منتخب الإمارات للبادل تنس للسيدات، عن سعادتها بخوض المنافسات الدولية للمرة الثالثة من منتخب الإمارات، مشيرة إلى أن لاعبات «الأبيض» قدمن خلال مشاركاتهن المحدودة منذ تكوينه أداءً مميزاً يبشّر بحصد إنجازات مشرّفة في استحقاقاته المقبلة.

وأوضحت أن حصد المركز الثالث يعد نتيجة مرضية، لما شهدته منافسات البطولة الخليجية من تنافس قوي بين المنتخبات المشاركة، نظراً للإمكانات الفنية العالية للاعبات، والتي لاقت تطوّراً كبيراً منذ البطولة الأولى التي تم تنظيمها في دولة قطر شهر مارس الماضي، وذلك بعدما حققت اللعبة انتشاراً واسعاً في الآونة الأخيرة، وحظيت باهتمام منقطع النظير، مؤكدة أن «سيدات الأبيض» خرجن بأكبر استفادة من المشاركة واكتسبن مهارات وخبرات جديدة ستدعمهن في مشاركتهن القادمة.

أكدت مريم الشامسي، لاعبة منتخب الإمارات للبادل تنس، أن الفريق قدم أداءً بطولياً خلال منافسات البطولة حتى آخر نقطة، ولكن لم يحالفنا التوفيق بحصد اللقب واكتفينا بالميدالية البرونزية، لافتةً إلى التقارب الكبير في المستويات بين الفرق المشاركة والتي زادت من ثقل المنافسات وقوتها.

كما أثنت على الأجواء الإيجابية التي كانت تعم المنافسات بين أعضاء منتخبنا التي أسهمت في مواصلة التطوّر، ووجهت شكرها وتقديرها للجهازين الإداري والفني لجهودهما ودعمهما الكبير خلال منافسات الدورة الخليجية.

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