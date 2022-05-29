سالم عبد الرحمن يستعيد وصافة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي

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استعاد سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج وصافة بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتختم منافساتها غداً الاثنين، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 48 دولة.

وتألق سالم عبد الرحمن في الجولة الثامنة بتغلبه على البطل الأمريكي الأستاذ الدولي الكبير هانز نيمان ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويرتقي إلى المركز الثاني، فيما حافظ بطل العالم للشطرنج السريع الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف على صدارة البطولة بـ 6.5 نقاط، بعد تعادله على الطاولة الأولى مع منافسه الروماني الأستاذ الدولي الكبير دانييل بوغدان.

وافتتح الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، منافسات الجولة الثامنة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ودانة أوزولا نائبة رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وسامي سفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي، وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج، وعمر نعمان آل علي مدير البطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ومن بين أبرز النتائج التي أسفرت عنها الجولة الثامنة خسارة التركي الأستاذ الدولي الكبير مصطفى يلماز من الهندي الأستاذ الدولي الكبير أباجيت جوبتا، الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط، وعلى الطاولة الرابعة تقاسم الأرميني الأستاذ الدولي الكبير هايك مارتوروسيان نقطة المباراة مع منافسه الهندي الأستاذ الدولي الكبير آرجون ايريغايسي، وعلى الطاولة الخامسة حقق الروسي مكسيم جيكاييف الفوز على مواطنه الأستاذ الدولي الكبير أليكسي سارانا، وعلى الطاولة السادسة تعادل الهندي الأستاذ الدولي الكبير غوكيش دي مع الأستاذ الدولي الكبير الإيراني ايدان بويا، وعلى الطاولة السابعة تعادل بطل النسخة السابقة الإيراني أمين طبطبائي مع الروسي الأستاذ الدولي الكبير بافل بونكراتوف.

التحدي

انفرد الأستاذ الدولي المصري محسن جابر بصدارة الترتيب العام لبطولة التحدي الثانية، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتزامن مع بطولة الشارقة ماسترز، وذلك بعد فوزه في الجولة الثامنة على الأستاذ الدولي الأردني أحمد الخطيب رافعاً المصري رصيده إلى 7 نقاط، وتقاسم الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة نقطة المباراة مع الجورجية الأستاذة الاتحادية ليلى كوريدز ليصل كل منهما إلى 6.5 نقاط في المركز الثاني، وعلى الطاولة الثالثة تمكنت الأوزبكية سابيروفا شخنوزا من تحقيق نتيجة غير متوقعة بفوزها على المصنف الأول الأستاذ الاتحادي العراقي آكار صالح لترفع رصيدها إلى 6 نقاط.

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