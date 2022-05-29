"دولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم" تزداد إثارة بتكرار نهائي "طوكيو 2020"

المصدر: وام

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أكد نجوم وأبطال دورة الألعاب البارالمبية /طوكيو 2020/ مجددا قوة وأهمية بطولة "فزاع" الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم بعدما شهدت فعاليات هذه النسخة من البطولة تكرارا لنهائي نفس المسابقة بـ/طوكيو 2020/ .

وشهدت منافسات اليوم الخامس والأخير في فعاليات دولية "فزاع"، بصالة "مكتوم بن محمد" بنادي شباب الأهلي دبي، تكرار نهائي دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة /طوكيو 2020/ بين الياباني داكاي والكوري كيم، وذلك في الدور نصف النهائي للبطولة بدبي.

وفاز داكاي على منافسه الكوري 2-0 بنتيجة الشوطين /21-11 و21-16/ بعد شهور قليلة من فوزه على نفس اللاعب في نهائي الدورة البارالمبية بطوكيو، ويلتقي داكاي في نهائي فردي الرجال في فئة الكراسي المتحركة بالبطولة مع "شان" بطل هونج كونج صاحب الميدالية البرونزية في طوكيو.

وساهمت مشاركة نخبة من الأبطال البارالمبيين أصحاب الخبرات الكبيرة في المستوى الفني الرائع لدولية "فزاع".

وأوضح جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة نائب رئيس اللجنة الفنية للبطولة أن تكرار نهائي "طوكيو" في نصف نهائي بطولة "فزاع" يعكس المستويات المتقدمة للحدث والمنافسة القوية على بلوغ منصات التتويج.

وقال: "المستوى الفني لدولية فزاع يؤكد مكانة البطولة التي تعد من أقوى وأفضل البطولات في العالم والتي تبوأت مكانة مرموقة في خريطة رياضة /أصحاب الهمم/ العالمية".

ووصف جعفر المشاركة العربية في بطولات فزاع بـ"المتميزة" مع ارتفاع عدد المشاركين من نسخة لأخرى، كما أن وصول العرب لنصف النهائي في فردي الكراسي المتحركة يعد بكل المقاييس مكسبا ومؤشرا جيدا للمشاركات المقبلة".

وقال: "الإمارات كانت سباقة مع البحرين والكويت في تكوين فرق للعبة على صعيد الدول الخليجية ما كان له أثر كبير في ارتفاع عدد الممارسين بهذه الدول وفق النهج المرسوم".

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