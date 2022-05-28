الظالعي يتابع كأس آسيا للرجبي في باكستان وكوريا الجنوبية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يغادر قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، دبي اليوم، في بداية جولة آسيوية يستهلها بمدينة لاهور ‏الباكستانية لحضور بطولة كأس آسيا، المستوى الثاني، والتي تستمر حتى 2 يونيو المقبل، بمشاركة منتخبات تايلاند وباكستان والصين تايبيه، ويتوجه الظالعي إلى سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية، لمتابعة بطولة كأس آسيا، المستوى الأول، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في فرنسا والتي تقام في 2023 .

وتشهد لعبة الرجبي الآسيوية تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، على الصعيدين الإداري والفني، وتم تحديث معظم قوانين اللعبة ولوائحها ونقل المقر الإداري للاتحاد الآسيوي من هونغ كونغ إلي دبي، وشهد في الفترة الماضية أنشطة مكثفة منذ تولي قيس الظالعي رئاسته، إضافة إلى مساعيه لانتشار اللعبة في جميع الدول بالقارة وزيادة عدد اللاعبين، بعد جولات مكوكية في عدد من دول القارة الصفراء خلال الفترة الماضية.

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