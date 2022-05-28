منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية يعود إلى الدولة بعد مشاركته الناجحة في «الألعاب الخليجية الثالثة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عاد منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية إلى أرض الوطن عقب مشاركته الناجحة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، وعقب تحقيقه الميدالية الفضية في لعبتين من ألعاب الرياضات الإلكترونية في البطولة.

وكان في استقبال المنتخب، حصة اليماحي الأمينة العامة المساعدة لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية ومريم بطران الشحي عضو مجلس الإدارة في الاتحاد.

فخر كبير

وعبرت حصة اليماحي الأمينة العامة المساعدة لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن بالغ فخرها واعتزازها بنجاح مشاركة منتخبنا الوطني في أولى مشاركاته في بطولة خارجية عقب تأسيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وأضافت إن الذي تحقق في البطولة ثمرة جهود جبارة قامت بها فرق العمل المشرفة على المنتخب، بالإضافة إلى احترافية لاعبينا الذين شاركوا في البطولة التي قادتنا لهذه النتيجة المشرفة في أول مشاركة لنا عقب تأسيس الاتحاد.

وبدورها أكدت مريم بطران الشحي عضو مجلس الإدارة في الاتحاد استمرارهم في التخطيط لعدد من المشاركات القادمة مستقبلاً وخاصة أن الرياضات الإلكترونية باتت اليوم تتصدر المشهد العالمي الرياضي، إذ نطمح في الفترة المقبلة إلى استثمار هذا النجاح، عبر تطوير لاعبي وكوارد منتخبنا الوطني وفي الوقت ذاته تبني وجذب المواهب الإماراتية الشابة في هذا المجال، لكي نؤسس منتخباً قادراً على المنافسة في البطولات كافة سواء إقليمياً أو دولياً.

مشوار البطولة

وضم منتخبنا الوطني 7 لاعبين يمثلون فريقين، الأول للعبة دوري الأساطير (ليج أوف لجيند)، بواقع 5 لاعبين، وهم بطي المنصوري، وخليفة الظاهري، وعيسى الظاهري، ومحمد المطروشي، وفارس المزروعي والمدير الفني البريطاني علي جلول والإداري حميد آل علي، أما الفريق الثاني للعبة كرة القدم الإلكترونية «FIFA22» فضم كلاً من أحمد السويدي، وسالم الحمادي والإداري محمود الكربي، إذ تمكن الفريقان من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة.

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