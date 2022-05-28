تعاون بين «آسيوي الكاراتيه» والأولمبية البحرينية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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استقبل الشيخ عيسى بن علي الخليفة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك لمناقشة العلاقات الرياضية الأخوية بين الإمارات والبحرين، وتأكيد أواصر المحبة والأخوة بين الأشقاء في حضور العديد من الشخصيات والقيادات الرياضية، على هامش النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت.

وتناول الاجتماع، آفاق التعاون الرياضي للاتحادين الدولي والآسيوي لتطوير لعبة الكاراتيه في البحرين، وتقديم الدعم من خلال البرامج والبطولات التي يقيمها الاتحاد دولياً وآسيوياً وخليجياً، إلى جانب تطوير البرامج المستقبلية التي سيتم اعتمادها للاعبين واللاعبات في الفئات كافة، ومناقشة العديد من النقاط في إطار التعاون المستقبلي، ما يؤدي لإسهامات كبيرة في النهوض بالمستوى الفني للعبة.

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