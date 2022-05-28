32 مدرباً شاركوا في دورة تعديلات كرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أشاد عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد كرة اليد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، بالنجاح الكبير والتفاعل المنشود والمنتظر خلال إقامة دورة دراسات التعديلات التي طرأت على عدد من مواد قانون كرة اليد، إضافة لبعض مواد القانون الدولي لكرة اليد والتي أقرتها لجنة القوانين والتحكيم في الاتحاد الدولي لليد، والتي تم تطبيقها بمعظم الدول وفي معظم البطولات بمختلف مواقعها حول العالم في الموسم الماضي، رغم إقرارها أخيراً في الموسم الماضي.

وكشف المحيربي، أن الدورة التي أقيمت بنظام الاتصال المرئي عبر تطبيق زووم ونظمتها لجنة الحكام والقوانين بالاتحاد وقدمها المحاضر والحكم الدولي ياسر سليم سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد شهدت مشاركة 32 مدرباً من العاملين بالأندية والجهات الرياضية بالدولة، وأضاف: إننا في لجنة الحكام سنقيم دورة مماثلة لقضاة ملاعبنا والمراقبين الفنيين قبل انطلاق الموسم الجديد 2022/2021 وختم حديثه بالقول نحن في اتحاد الإمارات لم نطبق التعديلات الجديدة على أرض الواقع في الموسم الماضي، الذي انطلق قبل صدورها بشكل رسمي.

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