عوض المنصوري: الطائرة الخليجية في تطور مستمر

المصدر: الكويت - البيان

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اختتم منتخبنا الوطني لكرة الطائرة مشاركته الخليجية بخسارة أمام نظيره القطري بنتيجة 0-3 في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي بواقع 14-25، 14-25، 16-25، ليتوج «العنابي» بالميدالية الذهبية في منافسات الطائرة بينما أحرز الميدالية الفضية المنتخب البحريني وتوج بالميدالية البرونزية المنتخب العُماني. ولم يحالف التوفيق منتخبنا للطائرة في جميع المواجهات الخليجية في البطولة أمام منتخبات السعودية وعُمان وقطر.

من جانبه، أكد عوض المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة رئيس لجنة المنتخبات، أن البطولات الخليجية تعد من الملتقيات الرياضية المهمة بين الأشقاء لما تحمل من أهمية في تعزيز روابط الأخوة وأواصر المحبة بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أهميتها في تعزيز خبرة اللاعبين في مختلف الألعاب والرياضات، موضحاً أن الطائرة الخليجية في تطور مستمر على المستويين الفني والمهاري وخاصة منتخب قطر الحائز الميدالية الذهبية في ظل وجود المحترفين، ومنتخب البحرين الحائز الميدالية الفضية نظراً لما تحظى به اللعبة من شعبية واهتمام في البحرين منذ المراحل السنية المبكرة.

ولفت المنصوري إلى أن مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة الجديد، يسعى إلى تطوير الطائرة الإماراتية وفق الإمكانات المتاحة، وتعد المشاركة في دورة الألعاب الخليجية المشاركة الخارجية الأولى وهي بمقام خطوة أولى لصناعة منتخب واعد للمستقبل، مشيراً إلى أن تطوير المنتخب يحتاج إلى مزيد من الوقت إلى جانب الاستمرار في المشاركات لتطوير مستوى اللاعبين ما سيسهم في حصد نتائج إيجابية في ظل المشاركة المكثفة والاحتكاك بمختلف مدارس كرة الطائرة.

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