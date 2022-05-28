خسارة منتخبي «البادل تنس» أمام الكويت وقطر

المصدر: الكويت - علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار

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خسر «أبيض السيدات» أمام نظيره الكويتي بنتيجة 2-1 في ثالث أيام منافسات مسابقة البادل تنس، التي تقام في نادي الكويت الرياضي ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت حتى 30 الجاري. وقدم منتخبنا مباراة حماسية وخسر بصعوبة بالغة أمام المنتخب الكويتي، إذ تقدم المنتخب الوطني في مباراته الأولى عن طريق اللاعبتين لطيفة السلمان وشيخة الجناحي واللتين لعبتا في مواجهة لاعبتي المنتخب الكويتي دانة الخاجة ودلال الفارس، وفازتا بنتيجة 2-1 بواقع (6-1 و6-2 و6-1)، قبل أن تخسر لاعبتا الأبيض مريم الشامسي وفاطمة الجناحي أمام لاعبتي المنتخب الكويتي مريم السراج ودانة الفليج بنتيجة 2-0 بواقع (6-3 و6-1)، لتحسم المباراة الأخيرة نتيجة اللقاء لصالح الفريق الكويتي، بعدما خسر الثنائي الإماراتي نوف عمر وفاطمة شهدور أمام لاعبتي الكويت مريم السدحان وأسرار عبد المجيد بنتيجة 2-1 بواقع (6-3، 6-5 و6-4).

ويخوض منتخبنا مباراته الأخيرة في المسابقة أمام المنتخب السعودي وفي جعبته نقطتين فقط، بعدما حصد نقاط مباراته الأولى أمام الفريق البحرين بنتيجة 2-0، قبل أن يخسر نقاط مباراته الثانية أمام المنتخب العماني المرشح الأبرز لنيل لقب البطولة وذلك بنتيجة 2-1.



مواجهة



كما تلقى منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال أول خسارة له في دورة الألعاب الخليجية أمام نظيره القطري في اللقاء قبل النهائي بنتيجة 1-2 في ملاعب نادي اليرموك الرياضي، واستهل منتخبنا المواجهة الأولى بفوز على المنافس القطري عن طريق الثنائي عبدالله أهلي ومحمد الجناحي والتي جاءت لصالحنا بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة 6-1، 4-6، 6-2، فيما خسر ثنائي المنتخب حمد الجناحي وخالد الشامسي المواجهة الثانية بمجموعتين دون مقابل 2-6، 1-6، ليحسم اللقاء في المواجهة الثالثة بعد خسارة فارس الجناحي وعمر بهروزيان بواقع مجموعتين نظيفتين 0-6، 4-6. واختتم منتخبنا مشاركته في النسخة الثالثة بلقاء المنتخب البحريني ضمن منافسات اليوم الأخير لمسابقة البادل تنس.

من جانبه، قال عمر الزنكي رئيس اتحاد البادل تنس في الكويت، إن استضافة منافسات البادل تنس لأول مرة ضمن دورة الألعاب الرياضية الخليجية جاءت بعد مخاطبة اللجنة الأولمبية الكويتية التي رحبت بالفكرة بعد انتشار شعبية اللعبة في الكويت وعلى المستوى الخليجي رغم أنها لعبة غير أولمبية، إلا أن الخطوة لاقت نجاحاً غير مسبوق وأصداء فاقت التوقعات، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى أسرة البادل تنس وجميع من ساهم في نجاح مشاركة اللعبة في الدورة الخليجية التي شهدت منافسات قوية بين المنتخبات الخليجية المشاركة.

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