منتخب التنس يخسر أمام العنابي في الخليجية

المصدر: الكويت - البيان

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خسر منتخبنا الوطني للتنس لقاءه الافتتاحي في مسابقات الفرق أمام المنتخب القطري بنتيجة 3-0، والتي أقيمت بمجمع جابر الصباح للتنس بواقع مباراتين للفردي ومباراة للزوجي، ويتبقى لمنتخبنا 3 مواجهات أمام الكويت والسعودية والبحرين.

على جانب آخر، يستهل غداً منتخبنا الوطني للكاراتيه مشاركته بالدورة وتستضيف المنافسات صالة عبد الله الجابر الصباح، حيث يشارك كل من يوسف فريدوني وعبد الغني ومروان المازمي بمسابقة الكاتا الجماعي، كما يشارك مروان المازمي بمسابقة الكاتا الفردي.

كما يشارك غداً منتخبنا الوطني للمبارزة في مسابقة فردي الفلوريه عن طريق كل من حمد الجلاف، خليفة الكعبي، فارس البلوشى، شهاب الجعبي، فيما يشارك كل من خليفة العبري، حامد المازمي، خالد مبارك بمسابقة السابر. في حين، سيلاقي غداً منتخبنا الوطني لكرة اليد نظيره الكويتي في ثالث لقاءاته بالدورة بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب القطري، حيث يواجه المنتخب البحريني مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية، كما يواجه منتخبنا الوطني للتنس المنتخب السعودي غداً في مسابقة الفرق.

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