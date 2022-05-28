3 انتصارات متتالية لـ«أبيض السلة للسيدات» في خليجية الكويت

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افتتح منتخبنا منافسات الجولة الأولى من مسابقة كرة السلة 3x3 للسيدات، التي تقام في مجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح، ضمن دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، بالفوز على نظيره السعودي بنتيجة 16-14، وفي الجولة نفسها تمكن الفريق البحريني من الفوز على الفريق القطري بنتيجة 8-6، كما فاز الفريق الكويتي على نظيره العماني بنتيجة 16-9. وكان في الجولة الثانية قد فاز منتخبنا الوطني على المنتخب البحريني بنتيجة 17-7، فيما تخطى الفريق الكويتي نظيره السعودي بنتيجة 16-10، كما تمكن الفريق القطري من تجاوز الفريق العماني بنتيجة 16-12.

كما تألق «أبيض السيدات» أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 14-12 لصالح الجولة الثالثة، فيما عبر الفريق البحريني نظيره العماني بنتيجة 21-10، وتمكن الفريق السعودي من تخطي الفريق القطري بنتيجة 20-11.

يذكر أن فريق منتخب الإمارات يضم اللاعبات أمل بن حيدر، واليازية السويدي، وآمنة المهيري، وفاطمة حيدر.

بهذه النتائج، يستمر ترتيب الإمارات في المركز الثالث بالجدول العام للميداليات بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برصيد 40 ميدالية، بواقع 17 ذهبية، و13 فضية، و10 ميداليات برونزية.

تعزيز

كما استمرت دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 75 ميدالية، بواقع 28 ذهبية، و21 فضية، و26 ميدالية برونزية، فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 55 ميدالية، منها 20 ذهبية و20 فضية و15 ميدالية برونزية، وحلت قطر في المركز الرابع بإجمالي 44 ميدالية، بواقع 12 ذهبية و19 فضية و13 برونزية، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بإجمالي 53 ميدالية بواقع 11 ميدالية ذهبية، و18 ميدالية فضية، و24 ميدالية برونزية فيما احتلت سلطنة عُمان المركز السادس برصيد 27 ميدالية بواقع 11 ذهبية، و5 فضيات، و11 ميدالية برونزية.

على جانب آخر، تختتم غداً منافسات كرة السلة للسيدات 3x3 ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ويلاقي منتخبنا الوطني نظيره القطري في الجولة الأخيرة، عقب فوزه على كل من السعودية والبحرين، متصدراً للمجموعة، حيث تصعد المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، الذي تقام منافساته غداً، إضافة إلى الدور النهائي، ومن ثم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

حضور

من جهته، تابع الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة مباريات منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات 3x3، بحضور المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، حيث حرص على تشجيع اللاعبات، وحثهن على مواصلة الانتصارات، وحصد ذهبية المركز الأول. كما حرصت المهندسة عزة بنت سليمان، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة على حضور مراسم تتويج منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، والتي أقيمت بالنادي الكويتي للرياضات الشتوية.

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