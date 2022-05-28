المصرية شيماء عبد اللطيف تتألق في «دولية فزاع للريشة الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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واصلت المصرية شيماء عبد اللطيف تألقها في «دولية فزاع للريشة الطائرة» لأصحاب الهمم التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، والتي تكشف عن هوية أبطالها في الختام غداً الأحد، لتنجح سفيرة العرب في اليوم الرابع في عبور نظيرتها الألمانية الكي روجن في الدور ربع النهائي 2/1 بنتيجة الأشواط 21/19، 20/22، 21/15 بعد مباراة حماسية حسمتها البطلة المصرية بالتركيز العالي وقوة الإرادة في الشوط الحاسم الذي جاء شكلاً ومضموناً لصالحها، لتحجز مقعد العرب الوحيد في الدور قبل النهائي بعد خروج اللاعبين العرب من الأدوار التمهيدية التي لعبت بنظام دوري المجموعات، لتضمن البطلة المصرية الحصول على ميدالية برونزية على الأقل.

كما واصل نجوم دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة «طوكيو 2020» تألقهم «في ربع النهائي»، حيث فاز الياباني داكاي على السويسري مارك في فردي الكراسي المتحركة «رجال» بنتيجة 2 /صفر، بينما عبر الماليزي شيالو مواطنه محمد فارس 2/1 في موقعة ساخنة استمرت 53 دقيقة ليتأهل داكاي وشيالو إلى الدور قبل النهائي.

من ناحيتها، أعرب البطلة شيماء عبد اللطيف، عن سعادتها بالتأهل إلى الدور قبل النهائي والفوز بميدالية، مبينة أن الوصول إلى منصة التتويج ثمرة عمل وجهد، خصوصاً أن الطريق إلى منصات التتويج في بطولة بحجم «فزاع» لم يكن مفروشاً بالورود، وهو يتطلب جهداً مضاعفاً وتركيزاً عالياً لتحقيق الطموح المطلوب. وأشارت إلى أن إصرارها من أجل تحقيق ميدالية هو كلمة سر فوزها على البطلة الألمانية، موجهة الشكر إلى الجمهور العربي الذي آزرها بقوة بالصالة حتى تحقق الفوز للعرب ومصر.

وقالت شيماء عبد اللطيف: دبي «فأل خير» بالنسبة لي، وأتمنى أن أكون في الموعد دائماً لتحقيق ما أصبو إليه وفق النهج المرسوم. وأضافت: إن بطولة فزاع من الأحداث المهمة في خريطة «أصحاب الهمم» العالمية بتواجد الأبطال النخبة ونجوم العالم في اللعبة مما كان له مردوداً إيجابياً على المستوى الفني العام. واختتمت البطلة المصرية حديثها مؤكدة أن تسابق الأبطال البارالمبية أصحاب التاريخ في اللعبة للتواجد في بطولات فزاع لم يأت من فراغ، وخصوصاً أن بعضاً منهم ظل يحجز مقعده للمشاركة في الدورات البارالمبية من دبي.

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