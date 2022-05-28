سالم عبد الرحمن يخسر صدارة «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج خسارته الأولى في بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 48 دولة.

وخسر سالم عبد الرحمن في الجولة السابعة على يد بطل العالم للشطرنج السريع الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف الذي انفرد بالصدارة بـ6 نقاط، فيما تأخر «الفتى الذهبي» إلى المركزالثالث بـ 5 نقاط، فيما جاء الروماني دانييل بوغدان الذي تعادل مع الأستاذ الدولي الكبير الأمريكي هانز نيما في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط.

وأسفرت بقية نتائج الجولة السابعة عن تعادلات بالجملة، حيث تعادل الهندي الأستاذ الدولي الكبير أباجيت جوبتا مع الأرميني الأستاذ الدولي الكبير هايك مارتوروسيان، وتعادل التركي الأستاذ الدولي الكبير مصطفى يلماز مع الهندي الأستاذ الدولي الكبير غوكيش دي، وتعادل الهندي آرجون ايريغايسي مع الروسي الأستاذ الدولي الكبير بافل بونكراتوف، وعلى الطاولة السادسة تعادل بطل النسخة السابقة الإيراني أمين طبطبائي مع الروسي الأستاذ الدولي الكبير أليكسي سارانا، وعلى الطاولة السابعة تعادل الأستاذ الدولي الكبير الإيراني ايدان بويا مع الأرميني الأستاذ الدولي الكبير مانويل بيتروسيان..

وضمن منافسات بطولة التحدي التي تقام بالتزامن مع بطولة الشارقة ماسترز، تمكنت الجورجية الأستاذة الاتحادية ليلى كوريدز من تحقيق فوز مهمّ على الأستاذ الاتحادي العراقي آكار صالح، لترفع رصيدها في الصدارة إلى 6 نقاط إلى جانب كل من لاعبنا إبراهيم سلطان الذي فاز على العراقي أحمد جمال والمصري محسن الجابري الذي فاز بدوره على الجنوب أفريقي كالفن جون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز