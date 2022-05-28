نهيان بن زايد يشهد انطلاقة مونديال «المواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، افتتاح فعاليات بطولة العالم للمواي تاي، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

والتي تقام بتنظيم الاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة يمثلون 100 دولة يتقدمهم أبطال الإمارات، (18 لاعباً ولاعبة)، وحضر الافتتاح محمد المحمود، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

وعبد الله النيادي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، والتايلاندي الدكتور ساكشي تبسوان، رئيس الاتحاد الدولي، وستيفان فوكس، أمين عام الاتحاد، وكاريسا تينان، المدير التنفيذي، وطارق المهيري، المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

وبدأ حفل الافتتاح بوصول راعي الحفل، ثم النشيد الوطني، ودخول أحد فرسان الإمارات على صهوة أحد الخيول الإماراتية الأصيلة، فيما قدمت فرقة الفلكلور الحديث استعراضاً مميزاً.

ترحيب

ورحب عبد الله النيادي براعي الافتتاح، ونقل للحضور تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومباركة سموه انطلاق فعاليات بطولة العالم للمواي تاي، وأشاد ستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي بالترتيبات التي اتخذت لإنجاح البطولة. وتستأنف اليوم منافسات البطولة، المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية لعام 2023 التي تحتضنها الرياض، ودورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

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