118 سفينة ترسم لوحة القفال 31

المصدر: دبي - البيان

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رفع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على تفضل سموه برعاية ودعم النسخة 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي يقام خلال الفترة من 3 - 5 يونيو المقبل، وينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة النادي والذي عقد برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وسيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء إبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل المهيري، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي للنادي.

تقدير

وأعرب مجلس إدارة النادي خلال الاجتماع عن تمنياته للجنة العليا المنظمة للحدث واللجان المعاونة والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق بالتوفيق والنجاح كما عبر المجلس عن شكره وتقديره العميق لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تسهم دائماً في إنجاح كافة الفعاليات التي ينظمها النادي خلال الموسم وأيضاً سباق القفال الذي يصل هذا الموسم إلى النسخة رقم 31.

إلى ذلك، أغلق أمس باب التسجيل للمشاركة في السباق حيث وصل عدد السفن التي أكدت مشاركتها في الحدث إلى 118 سفينة ستبحر من جزيرة صير بونعير في يوم السباق نحو خط النهاية في شواطئ دبي مروراً بنقطة العبور الأولى للسباق قبالة جزيرة القمر حيث تزيد مسافة السباق عن 50 ميلاً بحرياً.

فرصة

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق وفي إطار حرصها على توفير فرص النجاح للتظاهرة المرتقبة عن استمرار تسجيل البحارة واستكمال قوائم المشاركين لجميع السفن حتى يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من يونيو وذلك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحدث والتي تم إطلاقها مؤخراً. يذكر أن السباق تأجل بسبب الأحوال الجوية ويتوقع أن ينطلق السباق في أجواء مناسبة ومثالية في الموعد المحدد مع تحسن حالة البحر، حيث سيتم مراقبة كافة التقارير الخاصة بالأرصاد الجوية بما يتوافق مع معايير أمن وسلامة المشاركين في السباق وتأمين وصولهم إلى خط النهاية بسلام.

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