منتخبنا لهوكي الجليد بطل «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار

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رفع منتخبنا الوطني لهوكي الجليد حصيلة الإمارات بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة حتى نهاية الشهر الجاري، إلى 40 ميدالية ملونة عقب فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 7 – 2 وتحقيقه العلامة الكاملة ليستحق الميدالية الذهبية.

وتفوق منتخبنا لوطني لهوكي الجليد على المنتخبات الثلاثة التي واجهها وهي السعودية صاحبة الميدالية الفضية والكويت التي توجت ببرونزية المركز الثالث والمنتخب البحريني، مؤكداً جدارته بالظفر بالميدالية الذهبية والتتويج بطلاً للعبة بالدورة الخليجية.

كما واصل منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال انطلاقته المميزة في الدورة محققاً فوزه الثاني على المنتخب الكويتي بنتيجة 2 - 1 بعد الفوز على المنتخب السعودي بذات النتيجة في اللقاء الأول.

واستمرت الإمارات في المركز الثالث بجدول الترتيب العام برصيد 40 ميدالية ملونة بواقع 17 ذهبية، و13 فضية، و10 ميداليات برونزية.

وقال هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: نهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لهوكي الجليد والرياضات الشتوية.

كما أكد جمعة الظاهري قائد منتخب الإمارات لهوكي الجليد، أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل وتدريب مستمر امتد لأكثر من 10 سنوات، وهو استكمال لمسيرة الإنجازات التي يحققها منتخبنا الوطني لهوكي الجليد في هذه المرحلة بعد أن حصل على كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثالث (أ) في لوكسمبورغ الشهر الماضي، مؤكداً أن هذا الإنجاز سوف يكون دافعاً لمواصلة الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الظاهري أن ما يميز هذا الإنجاز أنه جمع الأشقاء بروح أخوية تنافسية بمستوى فني قوي لجميع المنتخبات الخليجية وإضافة إلى أن المباريات اتسمت بالندية والسرعة.

ودعا الظاهري المستثمرين إلى الاستثمار في رياضة هوكي الجليد في الإمارات فإنجازاتها كبيرة وطموحاتها أكبر.

هدف

من ناحية أخرى، أكد عبد الله أهلي لاعب منتخبنا الوطني للبادل تنس على أن الهدف الأساسي الذي اتفق عليه جميع اللاعبين قبل المشاركة في الدورة الخليجية هو حصد الميدالية الذهبية والتواجد في المركز الأول والحفاظ على المكانة المميزة التي وصل إليها المنتخب مؤخراً في بطولة الخليج التي أقيمت بشهر رمضان الماضي والتتويج بلقبها.

وأشار أهلي أن المنتخب يضم 8 لاعبين جميعهم من العناصر المميزين التي نعول عليهم في المنافسة وتحقيق النتائج المطلوبة، موضحاً أن كافة اللاعبين يمارسون هذه الرياضة بشغف، حيث انعكس ذلك في سرعة انتشارها بالإمارات، خصوصاً خلال فترة جائحة كورونا وظهر العديد من اللاعبين الراغبين في ممارستها، والاستمرار فيها وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة المرجوة على الجميع.

تهنئة

وهنأت هند العليلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بطلات الإمارات الحائزات ميداليات ملونة خلال مشاركتهن في منافسات ألعاب القوى والدراجات الهوائية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، مشيرة إلى أن إنجازهن المشرف مدعاة فخر واعتزاز والمثابرة على تحقيق الأكثر والأفضل في باقي المسابقات النسائية بالدورة.

وثمنت جهود اللجنة الأولمبية الوطنية في توفير كل سبل الدعم لمنتخبات الإمارات المشاركة بالدورة، كما أشادت بالقدرات التنظيمية العالية لدولة الكويت الشقيقة لخروج الدورة الخليجية بأبهى حلة.

وأشارت إلى أهمية أن تتحفز ابنة الإمارات في هذه المشاركة الخليجية لإنجازات ريادية على الصعيد العربي والآسيوي والعالمي، بعد أن حققت نجاحات مشهودة في جميع الألعاب الرياضية، بفضل رعاية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي جعلت من الفتاة الإماراتية شخصية رياضية متمكنة وطموحة في مختلف الرياضات.

ويخوض منتخب الإمارات لكرة السلة للسيدات اليوم منافسات مسابقة كرة السلة 3*3، والتي تستمر لمدة يومين وتختتم معها المنافسات النسائية التي تم ضمها للمرة الأولى للبطولة، وتمثلنا كل من اللاعبات أمل بن حيدر واليازية السويدي وآمنة المهيري وفاطمة حيدر.

وأكدت ميثاء بن ضاوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة ورئيسة اللجنة النسائية، أن «أبيض السيدات» على أتم الاستعداد لخوض منافسات مسابقة كرة السلة 3*3، نظراً لجاهزيته العالية، التي جاءت ثمرة الدعم اللامحدود الذي يقدمه اتحاد الإمارات لكرة السلة للعنصر النسائي من اللاعبين، واستمرارية البطولات خلال الموسم الرياضي منذ أكتوبر الماضي وحتى مايو الحالي.

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