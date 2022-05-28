سالم عبد الرحمن يتصدّر «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تصدر سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتختتم بعد غدٍ، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 48 دولة.

ونجح سالم عبد الرحمن في تصدر البطولة بنهاية الجولة السادسة عقب فوزه على الإيراني أمين طبطبائي بطل النسخة الماضية، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط إلى جانب الروماني الأستاذ الدولي الكبير دانييل بوغدان الذي ألحق الخسارة الأولى بالمتصدر السابق الهندي الأستاذ الدولي الكبير أباجيت جوبتا.

كما تمكن الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف بطل العالم للشطرنج السريع من رفع رصيده إلى 5 نقاط بتغلبه على الأرميني الأستاذ الدولي الكبير مانويل بيتروسيان.

وافتتح الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة منافسات الجولة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج بحضور كيريسان اليامجانوف رئيس الاتحاد الدولي السابق للشطرنج وسامي السفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي واحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج وعمر نعمان آل علي مدير البطولة ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

إشادة

وأعرب الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي عن سعادته بالتواجد في النسخة الخامسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، مشيداً بالتنظيم الرائع للمنافسات والحضور المميز للاعبين من مختلف دول العالم والنقلة النوعية التي يشهدها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على صعيد تنظيم البطولات الدولية والمنافسات العالمية بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كما ثمّن الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي الجهد الكبير المبذول من قبل إدارة النادي في نشر لعبة الأذكياء وتوسيع قاعدة ممارسيها في إمارة الشارقة.

وأسفرت بقية النتائج عن تعادل التركي مصطفى يلماز مع منافسه الأرميني الأستاذ الدولي الكبير هايك مارتوروسيان، فيما فاز الأمريكي هانز نيمان على الآذري محمد مرادلي.

بطولة التحدي

وضمن منافسات بطولة التحدي، نجح الأستاذ الاتحادي العراقي آكار صالح في تحقيق نقطة ثمينة بفوزه على المتصدر الأستاذ الدولي المصري محسن الجابري. وبعد نهاية الجولة السادسة تصدر 4 لاعبين المشهد برصيد 5 نقاط هم: الأستاذ الاتحادي العراقي آكار صالح والأستاذ الدولي المصري محسن الجابري والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة والجورجية الأستاذة الاتحادية ليلى كوريدز.

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