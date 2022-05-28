تنسيق بين «الأولمبية الكويتية» و«آسيوي الكاراتيه»

المصدر: دبي- البيان

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استقبل الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية في دولة الكويت الشقيقة، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك على هامش النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت.

وتناول الاجتماع، تطوير العلاقات الرياضية وإقامة البطولات الآسيوية على أرض دولة الكويت في العام 2023، ودعم الاتحادين الدولي والآسيوي لتطوير الكاراتيه، وتعزيز تواجد أبناء الكويت في لجان الاتحادين، ومناقشة التنسيق المستمر بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية للدول الأعضاء، وبحث الإجراءات والاستعدادات للبطولة الآسيوية في العام 2023 في حال إقامتها بدولة الكويت، ودعم العمل المشترك بين اتحادات الإمارات والكويت والآسيوي للكاراتيه. وفي ختام الاجتماع، قام اللواء «م» الرزوقي بإهداء الشيخ فهد بن ناصر الصباح، شهادة الحزام الأسود «8 دان» تقديراً للجهود التي تبذلها دولة الكويت للارتقاء بلعبة الكاراتيه.

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