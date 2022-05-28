تألق مصري عراقي في «دولية فزاع للريشة الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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حققت مصر والعراق أول فوز للعرب في «دولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم» التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي.

ونجحت المصرية شيماء عبد اللطيف في اليوم الثالث للبطولة في تحقيق فوزها الأول حينما عبرت الأسترالية بيري مالبورج في فردي السيدات على الكراسي المتحركة بنتيجة 2 - 0 لتحجز مقعدها في «ربع النهائي» كأول العرب المتأهلين إلى دور الثمانية لتلاقي الألمانية الكي روجن، حيث ينطلق «ربع النهائي» اليوم.

كما فاز العراقي أشرف حسن على نظيره الهندي ركيش، حيث يشارك المنتخب العراقي لأول مرة في بطولة فزاع.

من ناحيته، أعرب محمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن سعادته بمشاهدة هذا الحدث العالمي الذي يستقطب نخبة من الأبطال البارالمبيين، مبيناً أن اهتمام القيادة الرشيدة برياضة «أصحاب الهمم» بالدولة سر النجاحات الكبيرة لها.

ثناء

وأثنى حارب على جهود اللجنة المنظمة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد وماجد العصيمي مدير الحدث في تنظيم بطولات فزاع، واصفاً التنظيم بـ«الاحترافي»، مبيناً أن تسابق الأبطال العالميين للمشاركة في بطولات فزاع لم يأت من فراغ، حيث بات هذا الحدث رقماً مهماً في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية.

وقال: إن نجاح أبناء الإمارات في تنظيم مثل هذه البطولات العالمية يعكس قدرتهم وإمكاناتهم الكبيرة في الوصول بهذه الأحداث الرياضية المهمة إلى آفاق النجاح الذي ننشده جميعاً، وخاصة أن البطولة تعتبر منصة تخدم فئة رئيسية في المجتمع.

وأشار إلى أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظل يحرص على مشاركة أصحاب الهمم في فعالياته البحرية في إطار التعاون المشترك مع نادي دبي لأصحاب الهمم، والتي حققت الأهداف التي أقيمت من أجلها.

وكشف حارب في ختام تصريحه عن وضع آلية لتطوير الفعاليات البحرية الخاصة بـ«أصحاب الهمم» وإقامة بطولات سنوية خدمة لهذه الفئة وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

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