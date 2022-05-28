«الروح الإيجابية» تنظم بطولة كرة الصالات للمدارس الخاصة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مبادرة «الروح الإيجابية» في شرطة دبي بالتعاون مع مركز شرطة البرشاء، ومجلس دبي الرياضي، ومدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء، بطولة كرة القدم للصالات للمدارس الخاصة في نسختها الأولى، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون 10 مدارس للفئتين العمريتين 13 عاماً، و17 عاماً.

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وحضر فعاليات البطولة العقيد أحمد عبيد بن حضيبة، رئيس قسم التسجيل الجنائي في مركز شرطة البرشاء، والأستاذ محمد بالهول ممثلاً عن مجلس دبي الرياضي، والأستاذ أسامة عجول المدير العام، والأستاذة سعاد أبو حرب، مديرة مدرسة دبي الوطنية في البرشاء، والنقيب عوض مبارك، والأستاذة فاطمة بوحجير من مبادرة «الروح الإيجابية».

وفي بطولة الفئة العمرية 17 عاماً، حقق فريق مدرسة دبي الوطنية في البرشاء، المركز الأول. وفي الفئة العمرية 13 عاماً، فاز بالمركز الأول فريق مدرسة الاتحاد الممزر. وشملت البطولة محاضرات نظمتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للمرور.

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