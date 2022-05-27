«الإمارات للرياضات الإلكترونية» ينظم أول بطولة لـ «البلوك تشين» على هامش معرض «ميتاكون»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن تنظيمه أول بطولة للرياضات الإلكترونية متعددة الألعاب والقائمة على «البلوك تشين»، وذلك على هامش معرض «ميتاكون» المتخصص بالثقافة الشعبية، الذي سيُقام غداً في قاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر لغاية يوم الأحد.

وستشهد منصة «ميتارينا» مشاركة ثماني روابط عالمية للتنافس في هذه البطولة، التي تشمل ألعاباً مثل «أكسي إنفينيتي» و«ثيتان أرينا» و«سبايدر تانكس»، مع تخصيص جوائز نقدية إجمالية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي. وتشمل قائمة الألعاب الأخرى علامات مثل «فايت ليجيندز» و«ميدابوتس» و«سويفت بلو آوت»، والتي ستشهد تنظيم بطولات مصغرة ومجتمعية تجري على هامش الفعالية.

تعريف المجتمع

وأكد عبدالرحمن محمد، أحد رواد الرياضات الإلكترونية وعضو اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية ومؤسس المعرض، في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، أن الهدف الرئيس لهذه الفعالية هو تعريف المجتمع بهذا المجال الجديد، الذي بات حديث العالم في ظل التطور التكنولوجي.

وأضاف: إن الإمارات دائماً سباقة في عرض وتبني مثل هذه المجالات، خاصة مع وجود سوق ضخمة وواعدة تضم كافة المجالات وتجذب اللاعبين والفنانين والعاملين في مجال الترفيه، الذين يتطلعون لبدء تعلم تقنية بلوك تشين واعتمادها، لكنهم لا يجدون السبيل المناسب، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق قام بتأسيس هذه الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة، وبمشاركة عدد من المتخصصين في هذا المجال الجديد.

وأعلن عبدالرحمن الخاجة أن هناك توجهاً لإقامة الفعالية مرة أخرى في شهر ديسمبر المقبل لإعطاء الفرصة أكثر للراغبين في التعرف على هذا المجال.

واقع حقيقي

الجدير بالذكر أن المعرض يهدف لتحويل عالم الميتافيرس إلى واقع حقيقي، إذ يحتفي بأحدث التقنيات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا وألعاب البلوك تشين، والرياضات الإلكترونية، والرموز غير القابلة للاستبدال، وتقنية Web3، والفنون، والموسيقى، والترفيه، وغيرها. وإلى جانب ذلك، يضم المعرض مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الغنية التي تتوزع على أربعة محاور رئيسة: ميتاستيج (MetaStage)، وميتاكونيكت (MetaConnect)، وميتارينا (MetaArena)، وميتاسبيس (MetaSpaces).

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