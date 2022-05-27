سلة الإمارات تخطف الأضواء في «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - علي الظاهري، أحمد جمال الدين،ياسمين العطار

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واصلت منتخبات الإمارات المشاركة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة حتى نهاية الشهر الجاري، تسجيل الإنجازات المتتالية بمختلف الرياضات مع زيادة غلة الميداليات إلى 39 ميدالية ملونة، وضعت الإمارات في المركز الثالث بعد التفوق في عدد الذهبيات على كل من قطر وعُمان والسعودية.

وخطف منتخبنا الوطني لكرة السلة الأضواء بعد تتويجه بالميدالية الذهبية إثر فوزه على حساب نظيره الكويتي صاحب الأرض والجمهور في نهائي المسابقة بنتيجة 76 - 73، واستطاع أبيض السلة معانقة اللقب وسط أجواء حماسية سادت مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، الذي غصت فيه المدرجات بالجماهير الغفيرة.

وجاءت نتيجة الأشواط في مباراة منتخبنا أمام الكويت بواقع 19 - 21، 27 - 15، 13 - 17، 17 - 20، ليحسم منتخبنا المباراة بعد الصراع الساخن على اللقب، ويحصد الميدالية الذهبية، ويحرز المنتخب الكويتي الميدالية الفضية، فيما نال المنتخب السعودي الميدالية البرونزية بعد تخطي المنتخب البحريني.

وحصد منتخبنا الوطني للألعاب الإلكترونية الميدالية الفضية الثانية في دورة الألعاب الرياضية، بعد إحراز المركز الثاني في مسابقة «ليغ أوف ليغيند»، وجاء فوز المنتخب بالميدالية الفضية في ختام منافسات الألعاب الإلكترونية بعد الخسارة في المواجهة النهائية أمام المنتخب السعودي 0 - 2، الحائز الميدالية الذهبية، فيما أحرز الميدالية البرونزية المنتخب الكويتي.

كما تمكن منتخبنا الوطني لهوكي الجليد من الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 5 - 3 في مباراة جماهيرية لم تتوقف خلالها الهتافات لتشجيع صاحب الأرض، ولكن خبرة أبناء الإمارات أنهت اللقاء معززة فرصتنا في حصد ذهبية جديدة، لا سيما وأن منتخبنا الوطني يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتبقى له لقاء المنتخب البحريني الذي يحتل المركز الأخير، مساء اليوم، وفي حالة الفوز سيتوج بذهبية المركز الأول.

هدف

أعرب راشد النقبي، مدير منتخب كرة السلة، عن بالغ سعادته بالإنجاز الخليجي للسلة الإماراتية، وقال إن اتحاد كرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، سخر جميع الإمكانات المتاحة للمشاركة الخليجية التي تكللت بالميدالية الذهبية.

مشيراً إلى أنهم كانوا يتطلعون إلى الوصول للمربع الذهبي قبل المشاركة، وتحقيق اللقب بعد التعامل مع منافسات البطولة خطوة بخطوة، خاصة وأن نصف عناصر المنتخب من الشباب، منهم من يشارك لأول مرة في الاستحقاقات الخارجية، ليسطر أبيض السلة إنجازاً يحسب له مع المنتخب الأصغر سناً ضمن المشاركين في دورة الألعاب الخليجية.

وأشاد النقبي بجهود اللاعبين وإعداد الجهاز الفني للبطولة، وسيحرص المنتخب على مواصلة التميز في الاستحقاقات المقبلة، أبرزها التصفيات الآسيوية في الدوحة، حيث سيلاقي نظيره العماني ثم القطري، لافتاً إلى أن العناصر الواعدة في منتخبنا تعتبر نواة المستقبل التي تعول عليها السلة الإماراتية في الغد.

استراتيجية

أكد الدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة، أن جميع المنتخبات المشاركة ركزت على إقامة المعسكرات الخارجية قبل الدورة، على عكس منتخب الإمارات الذي سعى إلى تعزيز النواحي الفنية لدى اللاعبين ومحاولة إنهاء مشاركتنا بمفاجأة للجميع، مع العمل على تفادي منتخب الكويت في نصف النهائي، وهو ما حدث بالفعل، ونجحنا في إتمامه، مع العلم أن ما نحتاجه في مباراة نصف النهائي هو العبور فقط إلى المباراة النهائية، وبالتالي تخلصنا من الضغط.

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