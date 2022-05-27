3 يونيو الموعد الجديد لـ«القفال»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق (القفال 31) للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 3 - 5 يونيو المقبل موعداً للسباق.

وكان مقرراً أن يقام الحدث نهاية الأسبوع الجاري، لكن اللجنة العليا المنظمة ارتأت تأجيل السباق بسبب سوء الأحوال الجوية وتقلبات حالة البحر، لتستقر في النهاية على الموعد الجديد نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد دراسة كافة التقارير الخاصة بالأرصاد ومتابعة عدد من المواقع المتخصصة.

وتواصل اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، والأعضاء راشد ثاني العايل المهيري، وجمال زعل بن كريشان عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، جهودها مع لجان النادي الشركاء لإنجاح التظاهرة المرتقبة.

وأخطرت اللجنة العليا المنظمة للحدث الشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم في إنجاح السباق بالموعد الجديد، كما أحاطت جميع الملاك والنواخذة المسجلين في قائمة السباق بكافة التطورات.

تحضيرات فنية

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة المنظمة للحدث: إن النادي يواصل تحضيراته الفنية واللوجستية لتنظيم وإنجاح السباق الكبير بالتنسيق مع الشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تسهم دائماً في إنجاح السباق العريق.

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي أن لجان النادي المختلفة تعمل بخطى متسارعة لإنجاز كافة الترتيبات، بما فيها استكمال عمليات التسجيل وحصر المشاركين، فضلاً عن العمل الدؤوب من أجل الانتهاء من التجهيزات اللوجستية لقافلة النادي التي ستتحرك قبل الجميع نحو جزيرة صير بونعير.

وأضاف المدير التنفيذي قائلاً: إن قافلة النادي تتألف من عدد من القطع البحرية، حيث ستقل لجان التنظيم من مسؤولي السيطرة والتفتيش، إضافة إلى المستشفى العائم المرافق، وستصل أولاً للجزيرة في انتظار موعد السباق من أجل استقبال المشاركين واستكمال إجراءات فحص السلامة وتسليم أجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية (الرؤية الافتراضية).

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي أن على جميع النواخذة والملاك والبحارة الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة من اللجنة المنظمة، خاصة في ما يتعلق بالتحرك نحو جزيرة صير بونعير، وإخطار اللجنة المنظمة بموعد التحرك، الذي سيكون مرهوناً بحالة البحر قبل موعد السباق، حيث ستسهر اللجنة المنظمة على مراقبة كافة التقارير الخاصة بالأرصاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز