مونديال المواي تاي ينطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تفتتح، في الخامسة من مساء اليوم، بأرض المعارض في أبوظبي (أدنيك) بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ حتى 4 يونيو المقبل، بمشاركة نحو 1000 لاعب ولاعبة، من بينهم 600 لاعب ولاعبة من أبرز المصنفين يمثلون 100 دولة من مختلف قارات العالم، يتقدمهم أبطال الإمارات الذين استعدوا للتحدي العالمي، وتضم قائمة منتخبنا الوطني للمواي تاي 18 لاعباً ولاعبة، والذين تم اختيارهم عقب المعسكر الناجح الذي استغرق حوالي الشهر وسط مشاركة مميزة.

وتأتي استضافة بطولة العالم للمواي تاي هذه للمرة الأولى في المنطقة، بمشاركة واسعة من الجنسين، حيث تكتسب تلك البطولة أهمية خاصة برغبة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في فرنسا «باريس 2024»، في الظهور الأول للمواي تاي ضمن الأولمبياد والتي تعقبها دورة لوس أنجليس 2028، وذلك بناءً على توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، باعتماد المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية، بعد استيفاء كافة شروط الانضمام.

ترحيب

ورحب عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي - رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بجميع المشاركين والحضور في فعاليات بطولة العالم للمواي تاي 2022.

وأضاف عبدالله النيادي إن دولة الإمارات تسعد كثيراً باستضافة الأشقاء والأصدقاء في بلدهم الثاني، ترجمة لتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، وقد اكتملت الاستعدادات لإنجاح البطولة التي يتوقع أن تشهد نوعاً من التنافس لوجود حافز التأهل للأولمبياد المقبل.

وكانت اللجنة الفنية قد فرغت من وضع الجدول الزمني للبطولة باكتمال وصول المنتخبات المشاركة التي بدأت توافدها لدولة الإمارات استعداداً للحدث، الذي بدأ بالفحص الطبي وإجراءات الميزان بفندق الإقامة، استكمالاً لجهود اللجنة المنظمة للبطولة واللجنة الفنية التي قد عقدت اجتماعها العام بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة للاطلاع على الترتيبات النهائية التي تمت وإجراء قرعة البطولة وفقاً للكشوفات التي قدمتها الفرق وتم اعتمادها وفقاً للأوراق الثبوتية.. كما انعقد اجتماع لجنة قضاة وحكام البطولة لوضع الخطوط العريضة لانطلاقة منافسات البطولة.

أهمية

من جهته، قال طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إن استضافة الحدث الرياضي الدولي يأتي في مقدمة سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية لعام 2023 التي تقام في العاصمة السعودية الرياض، حيث يتأهل الفائزون بالميداليات الذهبية مباشرةً للدورة، بينما يحصل اللاعبون المشاركون في الدور النهائي على نقاط تأهل قيّمة في سباق التصنيف المؤهل لدورة الألعاب الرياضية المقبلة.

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