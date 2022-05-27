50 فريقاً في ريد بول لـ«ثلاثيات كرة السلة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي وشركة ريد بول العالمية، عن إطلاق بطولة ريد بول لثلاثيات كرة السلة التي تقام خلال الفترة من 29 مايو حتى 18 يونيو في مناطق عدة مختلفة بالدولة، بمشاركة 50 فريقاً من الرجال والسيدات، وستقام النهائيات في دبي فستيفال سيتي، سيتأهّل على إثرها فريقان (رجال وسيدات) إلى نهائيات بطولة العالم التي تستضيفها مصر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والنجم العالمي فادي الخطيب، أسطورة كرة السلة اللبنانية وسفير البطولة، وطارق عبود رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالنجم فادي الخطيب، وبشركة ريد بول العالمية الرائدة في مجال دعم وتنظيم الفعاليات الرياضية، واستهل حارب المؤتمر الصحافي بتهنئة منتخبنا الوطني لكرة السلة بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية المقامة حالياً في الكويت.

وأضاف: مجلس دبي الرياضي حريص على نشر ممارسة الرياضة وتطويرها، كما أننا حريصون على إضافة البطولات المميزة والمتنوعة لأجندة الفعاليات الرياضية السنوية في دبي.

والتي تضم أكثر من 400 فعالية في كل عام، بطولة ريد بول لثلاثيات كرة السلة تشكل إضافة رائعة ومهمة حيث إنها ستقدم لنا أجمل صور التنافس بين الشباب الموهوبين الذين يسعون لنيل الجائزة الكبرى باللعب في النهائيات العالمية التي ستقام في الشقيقة مصر.

وتابع حارب: نتعاون مع الصديق فادي الخطيب من أجل تطوير كرة السلة، اليوم، تختتم منافسات كرة السلة في الدورة الرياضية لمدارس دبي التي شهدت مشاركة كبيرة وواسعة من مختلف المدارس بدبي، كما نظمنا سابقاً بطولة ثلاثيات كرة السلة ضمن دورة ند الشبا الرياضية بمشاركة فرق من مختلف الجاليات وحققت نجاحاً كبيراً.

واليوم يسرنا أن نتعاون مع «ريد بول» العلامة البارزة في مجال الفعاليات الرياضية الكبيرة لإطلاق هذه البطولة التي ستشهد منافسات في عدة مدن في الدولة ويكون الافتتاح والختام في دبي، ندعوكم لمتابعة المنافسات والاستمتاع بها، ونؤكد لكم أننا وشركاؤنا المنظمون سنواصل تقديم المزيد من الفعاليات المهمة والكبيرة في مختلف الرياضات خلال الفترة القادمة.

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ومن جانبه، تقدم فادي الخطيب بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على الدعم الذي يقدمه للأندية والأكاديميات الرياضية الخاصة وللرياضيين كافة وعلى متابعته لهم باستمرار حرصًا منه على تطورهم وتعزيز نجاحهم، وقال: يقدم مجلس دبي الرياضي كل سبل الدعم والتعاون لمنظمي الفعاليات الرياضية ويوفر لهم كافة التسهيلات لتنظيم البطولات الأمر الذي يساهم في تطوير الرياضة.

وأضاف فادي الخطيب: هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها شركة «ريد بول» مثل هذا الحدث في دبي، وأتوقع أن تكون بطولة شيقة تشهد منافسات قوية حيث إن رياضة السلة الثلاثية أصبحت من أشهر الرياضات التي تستقطب الرياضيين من كافة الأعمار والمستويات الفنية.

وأنا على يقين بأن البطولة ستشهد مشاركة لاعبين محترفين، وكوني سفيرًا للبطولة سأكون متواجدًا في المنافسات وأتابعها باستمرار وسأقدم النصائح وخلاصة خبرتي الطويلة في هذا المجال إلى المنظمين وكذلك اللاعبين لتحقيق النجاح الكبير لهذه البطولة، وإن شاء الله تكون بطولة رائعة وناجحة، وأتمنى التوفيق للجميع وأدعوهم لمتابعة البطولة بكافة تفاصيلها.

وقال طارق عبود المدير الإداري في شركة سبورتس مانيا المسؤولة عن الأعمال التنظيمية للبطولة: نتوقع أن يشارك في هذه البطولة الجديدة والفريدة من 40 إلى 50 فريقاً من الرجال والسيدات، وستقام البطولة وفق النظم واللوائح المتبعة في الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وأضاف طارق عبود: ستكون منافسات البطولة عبارة عن تصفيات تنظم في عدة مناطق في دبي والشارقة وأبوظبي، ويتأهل من كل منطقة 3 فرق يتنافسون على مهبط الطائرات في دبي فستيفال سيتي يوم السبت 18 يونيو ليتأهل فريق من الرجال وفريق من السيدات للعب في نهائيات بطولة العالم في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، وسيكون هناك بث حي للمنافسات وإعلان للنتائج بشكل فوري عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة «ريد بول» وشركة «سبورتس مانيا».

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