النجوم يتألقون في «دولية فزاع للريشة الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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تألق 4 من نجوم دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة «طوكيو 2020» في اليوم الثاني لـ«دولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم» التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، موجهين إنذاراً شديد اللهجة للمنافسين، مؤكدين أنهم في قمة جاهزيتهم من أجل الوصول إلى منصات التتويج في نسخة دبي لتكرار مشهد «طوكيو».

ونجح الماليزي شيالو الحاصل على ذهبية طوكيو والذي يشارك في «دولية فزاع» للمرة الرابعة في عبور الهندي كاران 2 - 0 ضمن مباريات الدور التمهيدي التي تقام بنظام دوري المجموعات، فيما حقق الياباني دياكي والذي حصل أيضاً على «ذهبية طوكيو» على الكراسي المتحركة في الفوز على نظيره الأندونيسي اندريه بنتيجة 2 - 0.

كما فاز الهندي بارمود صاحب ذهبية طوكيو على الكاميروني أزدوري 2 - 0 بينما عبر كاي بطل هونج كونج الحاصل على فضية دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة نظيره الياباني يوهي 2 - 0 أيضاً.

مؤشر

وتعد البداية القوية للأبطال البارالمبيين المشاركين في الحدث مؤشراً بأن البطولة في مراحلها المتقدمة ستشهد تنافساً قوياً من أجل الوصول إلى منصات التتويج في وجود منافسين أقوياء من غير البارالمبيين.

وأعرب البطل الماليزي شيالو عن سعادته بالتواجد في بطولة فزاع للمرة الرابعة متطلعاً أن يحقق الذهبية الثالثة بعد حصوله على 3 ميداليات خلال مشاركاته الثلاث الماضية «ذهبيتين وفضية».

ووصف شيالو بطولة فزاع بأنها الأقوى في العالم والتي ظلت تستقطب الأبطال النخبة البارالمبيين أصحاب الخبرات، مبيناً أن الحدث بات محط أنظار «أصحاب الهمم» في العالم، حيث يسعى اللاعبون لحجز مقاعدهم في الدورات البارالمبية عبر بوابته.

واختتم شيالو حديثه مؤكداً أن استعداداته لتكرار مشهد «طوكيو» في قمتها متطلعاً أن يحصد نتائج إيجابية في نسخة دبي التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

من ناحيتها، أكدت البطلة المصرية شيماء عبد اللطيف أن بطولة فزاع أهم الأحداث في خريطة «أصحاب الهمم» العالمية بتواجد الأبطال النخبة ونجوم العالم في اللعبة.

وأشارت إلى أنها تسعى في النسخة الحالية إلى تحسين ترتيبها مبينة أنها في المرتبة الخامسة عالمياً في التصنيف الأخير. وقالت: أسعى بكل همة من أجل الوصول إلى القمة والتواجد في النسخة الجديدة لبطولة العالم التي تقام باليابان أكتوبر المقبل مما يتطلب جهداً مضاعفاً لتحقيق ذلك.

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