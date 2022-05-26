الدرعي يهدي الإنجاز الذهبي للجودو إلى القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أهدى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إنجاز منتخب الجودو في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت إلى القيادة الرشيدة، الداعمة للرياضة والرياضيين في الدولة، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، اللتين تهيئان أفضل بيئة لأبناء الإمارات، لتحقيق أفضل النتائج في المشاركات الدولية، وأكد أن الفوز بلقب بطولة الجودو الخليجية على حساب منتخبات قوية ما كان له أن يتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلت، والتخطيط السليم لاعتلاء قمة منتخبات الخليج، بما أسهم في وضع اسم الإمارات في منصة التتويج الثلاثية في الترتيب العام قبل ختام الدورة.

وقال: الفوز بـ 6 ميداليات (4 ذهبيات وفضية وبرونزية) تحقق نتيجة لجهد كبير بذل لإعداد الفريق عقب الفوز بلقب البطولة العربية الأخيرة في الأردن، والذي يشكل حافزاً لجودو الإمارات خلال الفترة المقبلة، التي تشهد المشاركة في بطولة تبليسي غراند سلام خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو المقبل، بطولة أولان باتور غراند سلام بمنغوليا من 24 - 26 من الشهر نفسه، من أجل الاستعداد المثالي للمشاركة الإيجابية في بطولة أبو ظبي غراند سلام الكبرى، التي تقام من 21 إلى 23 أكتوبر 2022.

يذكر أن بعثة منتخب الإمارات للجودو في دورة الألعاب الخليجية ترأسها ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وضمت كلاً من محمد جاسم الأمين العام المساعد إداريا، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد مسؤول المنتخب، والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سلام خطاط عضو اللجنة الفنية، بجانب المدرب فيكتور سكتوروف لاعب المنتخب السابق، و7 لاعبين هم أحمد جاسم السميري، وجور شغيلي وسعيد النقبي، وخليفة الحوسني ونور جزاري تحت، وأرام ريان، ومعروف حمدوف.

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