بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 39 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية بالكويت

المصدر: وام وفائز بجبوج

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ارتفعت حصيلة بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت بنسختها الثالثة والمستمرة حتى 31 مايو الجاري إلى 39 ميدالية ملونة وذلك بعدما حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة الميدالية الذهبية في نهائي المسابقة، فيما حصد منتخبنا الوطني للألعاب الإلكترونية الميدالية الفضية الثانية.

وتقام منافسات الدورة بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشارك الإمارات فيها بـ 285 رياضي ورياضية يشاركون في 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة.

وحقق منتخب الإمارات لكرة السلة الميدالية الذهبية وذلك بعد الفوز على شقيقه الكويتي في نهائي المسابقة بنتيجة 76-73 خلال المباراة التي أقيمت في مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي.

وجاءت نتيجة الأشواط في مباراة منتخبنا أمام الكويت بواقع 19/21 و20/17، و13/17و 27/15 ليحسم منتخبنا المباراة بعد الصراع الساخن على اللقب ويحصد الميدالية الذهبية ويحرز المنتخب الكويتي الميدالية الفضية، فيما نال المنتخب السعودي الميدالية البرونزية بعد تخطي المنتخب البحريني.

كما حصد منتخب الألعاب الالكترونية الميدالية الفضية الثانية بعد إحراز المركز الثاني في مسابقة "لعبة الأساطير".

وجاء فوز المنتخب بالميدالية الفضية في ختام منافسات الألعاب الالكترونية بعد الخسارة في المواجهة النهائية أمام المنتخب السعودي 0-2 الحائز على الميدالية الذهبية، فيما أحرز الميدالية البرونزية المنتخب الكويتي.

وكان منتخبنا للألعاب الالكترونية المكون من فارس المزروعي وخليفة الظاهري وعيسى الظاهري وبطي المنصوري ومحمد المطروشي قد نجح في بلوغ نهائي المسابقة "لعبة الأساطير" وذلك بعد تخطي المنتخب الكويتي في نصف النهائي، لتضيف الرياضات الالكترونية الميدالية الثانية في المشاركة الخليجية بعد أن حقق منتخبنا الميدالية الفضية في منافسات "فيفا 22" .

وضمن هوكي الجليد فاز منتخب الإمارات على شقيقه الكويتي بنتيجة 3/5، ليعزز فرصته في التتويج بميدالية ذهبية حيث يتصدر مجموعته حتى الآن برصيد 6 ، وينتظر مواجهة شقيقه البحريني، حيث سيتوج بالمركز الأول في حال الفوز عليه.

هزيمة اليد

وتلقى منتخب الإمارات لكرة اليد خسارة أمام نظيرة المنتخب القطري بنتيجة 29/21 في بداية مشوار الفريقين في منافسات بطولة كرة اليد.

وقدم منتخب الإمارات أداءً متكافئاً أمام نظيرة القطري في بداية المباراة ووقف ندياً قوياً لغاية منتصف الشوط عندما وصل بالنتيجة إلى 5/5 ومن بعدها ينشط المنتخب القطري بصفوفه المكتملة والمتنوعة بلاعبيها ليسيطر على النصف الثاني من الشوط الأول موسعاً الفارق بنهايته الى 14/7.

ولم يختلف الحال لمنتخب الإمارات رغم مساعيه الجادة لتغير النتيجة خلال الشوط الثاني والذي حافظ خلاله المنتخب القطري على أفضلية اللعب وتوسيع الفارق لغاية نهاية المباراة 29/21.

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