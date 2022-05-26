بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية النسخة الرابعة من بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات، التي ستقام في مقر نادي أبوظبي للسيدات في الساعة الخامسة من مساء السبت بمشاركة 100 لاعبة، من أبرزهن 4 لاعبات من حملة لقب أستاذ دولي كبير (وهو أعلى لقب على مستوى اللعبة)، مثل:

ماريا كيفوركيان من أرمينيا، ومهري جولدييفا من تركمانستان، وألينا نيكروزوفا من أوكرانيا، وألكسندرا غريشنا من روسيا، بالإضافة إلى نخبة لاعبات الدولة من أبطال الفئات السنية، واللاعبات الدوليات المقيمات في الإمارات، ومن المقرر أن تتبع البطولة النظام السويسري المتمثل بسبع جولات من نظام اللعب الخاطف، ويشارك بها متسابقات من جميع الجنسيات بدءاً من عمر 7 سنوات.

وقدمت أمل العفيفي وافر الشكر والتقدير إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات على دعمهم المستمر ورعايتهم الحثيثة للمرأة بمختلف المجالات عن طريق إتاحة الفرصة لها بالمشاركة والانخراط في الأنشطة الرياضية والمجتمعية وتعزيز نجاحاتها وتفوقها عبر إقامة نسخ سنوية لهذه الأحداث والبطولات التنافسية وتمكين مشاركة المرأة بها.

مؤكدة أن تنظيم النسخة الرابعة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف للسيدات دليل على احترافية فريق العمل من منظمين ورعاة ومشرفين، وهو أيضاً امتداد للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة. كما رصدت اللجنة المنظمة قيمة جوائز البطولة لتصل إلى 33.000 درهم.

وتابعت العفيفي قائلة: «يهدف هذا الحدث إلى تعزيز نشر ثقافة الشطرنج والإسهام في تطويرها وتعزيز مشاركة المجتمع فيها، حيث تمكّنت المرأة في مجتمعنا من تقديم نفسها كمصدر إلهام وأيقونة نجاح وتطور مستمر، ومن هذا المنطلق يسعدنا أن نجسّد من خلال هذه المبادرات والفعاليات، دعم وثقة القيادة الرشيدة في الإبداع والابتكار والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.. بالتوفيق لجميع المشتركات، وكلنا إيمان بكن لإنجاح هذا الحدث».

محطة مهمة

ومن جانبه رحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بجميع المشاركات في منافسات النسخة الرابعة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف للسيدات، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وبتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ضمن خطط ومساعي وإسهامات الأكاديمية الهادفة لتطوير رياضة المرأة، واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال العواني: «تمثل البطولة المرتقبة محطة مهمة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في دعم رياضة المرأة، وفرصة ثمينة لجميع المشاركات من مختلف الفئات والمستويات لاكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بلاعبات ضمن التصنيف المتقدم في سجلات الاتحاد الدولي للعبة، علماً بأن البطولة

أسهمت منذ انطلاقتها في تطوير رياضة الشطرنج في الإمارات، وصناعة البطلات اللواتي يمثلن الإمارات في الاستحقاقات القارية والدولية».

وقال حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية: «للعام الرابع على التوالي يتم تنظيم هذا الحدث الشطرنجي المتميز بالشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مما لا شك فيه أن أهداف نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية التواجد على الساحة الرياضية على صعيد لعبة الشطرنج. إن هذا النهج لا يكتمل إلا بالشراكة مع الأندية الرياضية والجهات المجتمعية كشريك فعلي.

مما يعزز دور النادي في خدمة أبناء الدولة ومساندتهم في إظهار مهاراتهم وقدراتهم، والذي يصب في مجرى النهوض بأبنائنا جيل المستقبل، وننتهز هذه المناسبة لنتقدم بالشكر إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول للمرأة، مقدرين جهودها ودعمها اللامحدود، سائلين الله العلي القدير أن يطول في عمرها ويديم عليها موفور الصحة والعافية.

كما نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في انطلاق هذا الحدث الشطرنجي الكبير، وأخص بالذكر القائمين على أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرعايتهم الكريمة للبطولة واحتضانها في مقر نادي أبوظبي للسيدات، راجياً من الله العلي القدير أن يوفق الجميع وأن تكون هذه البطولة من البطولات المتميزة».

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