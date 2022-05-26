سالم عبد الرحمن يتمسّك بوصافة الشارقة ماسترز للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تمسّك سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج بوصافة بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 48 دولة.

وحسم التعادل قمة الجولة الخامسة التي جمعت سالم عبد الرحمن مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي أباجيت جوبتا على الطاولة الأولى، ليعزز الأخير مركزه في الصدارة بـ4.5 نقاط وبفارق نصف نقطة عن سالم عبد الرحمن صاحب المركز الثاني.

وافتتح المستشار حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي مستشار دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، منافسات الجولة الخامسة بحضور عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومحمد الحمادي مدير إدارة الاتصال الحكومي بمجلس الشارقة الرياضي وعمر نعمان آل علي مدير البطولة وجيرون فاندين بيرغ مدير بطولة تاتا ستيل الهولندية الدولية وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج.

وأكد حميد علي العبار، أن بطولة الشارقة ماسترز في تطوّر مستمرّ، مشيداً بدورها في تعميق العلاقات بين المشاركين لما يسودها من الأجواء الأخوية والروح الرياضية والمنافسة الشريفة، وتوجّه العبَار بالشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا وإلى جميع العاملين فيها.

نتائج

وأسفرت بقية النتائج عن تعادل التركي مصطفى يلماز مع الروماني دانييل بوغدان، فيما تمكن بطل العالم للشطرنج السريع الموهوب الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف من الفوز على حساب منافسه الآذري الأستاذ الدولي الكبير ميسراتدين اسكندروف، وحقق الأرميني الأستاذ الدولي الكبير هايك مارتوروسيان فوزاً سهلاً على الطاولة الرابعة على منافسه الروسي مكسيم جيكاييف.

وفي رحلة الدفاع عن اللقب تمكن الإيراني الأستاذ الدولي الكبير أمين طبطبائي من تحقيق فوز مهم على الاسباني الأستاذ الدولي الكبير دانيل يوفا، فيما تلقى بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف خسارته الأولى في البطولة على يد منافسه الأستاذ الدولي الكبير الأرميني مانويل بيتروسيان.

بطولة التحدي

وانفرد الأستاذ الدولي المصري محسن الجابري بصدارة بطولة التحدي الثانية بالعلامة الكاملة 5 نقاط بعد فوزه في الجولة الخامسة على الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وفي مباراة ماراثونية استمرت لمدة 5 ساعات حسم التعادل لقاء الأستاذ الاتحادي العراقي آكار صالح ومنافسه الأردني الأستاذ الدولي أحمد الخطيب، وعلى الطاولة الثالثة حقق الأستاذ الاتحادي البريطاني تشارلز ستوري فوزاً صعباً على الدولي الباكستاني مرتضى علي ليحتل البريطاني المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 4 نقاط متساوياً معه ثلاثة لاعبين هم الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان والأستاذ الاتحادي آكار صالح والأستاذة الاتحادية ليلى كوريدز.

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