عمار النعيمي يستقبل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبه في ديوان الحاكم صباح اليوم الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي وسعادة قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي و العربي للرجبي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي وذلك بحضور محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد الإماراتي وسعود عبدالله النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي رئيس لجنة الاستثمار والتسويق.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالوفد .. مشيدا بالإنجازات التي يحققها منتخب الإمارات للرجبي "رجال وسيدات" في البطولات القارية والدولية ورفع علم الدولة في تلك المحافل.. مؤكدا أن هذه الإنجازات ثمرة دعم القيادة الرشيدة لكافة الرياضات ولاسيما رياضة الرجبي وجهود مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الفني والإداري واللاعبين.

و رحب سموه باستضافة إمارة عجمان للجولة النهائية من سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي .. مثمنا اختيار وفد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي عجمان لإقامة البطولة.

وأكد سمو ه أن إمارة عجمان تضع كافة إمكاناتها لتنظيم بطولة مميزة تليق بدولة الإمارات صاحبة السجل الحافل والمبهر في تنظيم واحتضان كافة الفعاليات الإقليمية والدولية بنجاح منقطع النظير.

كما أكد أن تنظيم مثل هذه المناسبات الرياضية في عجمان هو امتداد طبيعي لبطولات الرجبي التي استضافتها الدولة وتسهم في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة الرياضة الإقليمية والعالمية والترويج لاسم دولتنا الغالية والمساهمة في النهوض بالمستوى العام لرياضة الرجبي ونشرها على أوسع نطاق وتسخير الرياضة لتكون عنصرا أساسيا في التقارب والتآلف والمحبة بين الشعوب خاصة وأن الإمارات عرفت عبر تاريخها بأنها وطنا للتعايش والسلام بين مختلف الجنسيات.

وتابع سموه أن استضافة إمارة عجمان الجولة النهائية من سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي وبمشاركة العديد من المنتخبات العريقة والكبيرة دليل واضح على الثقة الكبيرة التي تحظى بها إمارة عجمان مما يجعلنا أكثر حماسا وتطلعا لتنظيم بطولة تضاف إلى سجل عجمان الزاهي في استضافة التظاهرات الرياضية المتنوعة وعكس قدرات وإمكانات الإمارة المختلفة لاسيما وأنها بطولة كبرى تحظى بمكانة خاصة واهتمام كبير ومتابعة واسعة من جمهور وعشاق اللعبة على المستوى الآسيوي.

من جانبه، تقدم الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على دعمه لرياضة الرجبي الأولمبية وحرصه على جعل إمارة عجمان عاصمة لهذه الرياضة في منطقة غرب آسيا لتنافس المدن الآسيوية الداعمة لرياضة الرجبي مثل كوالالمبور وسيؤول و بانكوك و طشقند.

وأضاف : " بمباركة سمو ولي عهد عجمان سيتم التنسيق مع الاتحاد الآسيوي للرجبي للإعلان رسمياً عن منح حق استضافة الجولة النهائية من سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي لدولة الإمارات وتحديداً إمارة عجمان خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المخطط انطلاق فعاليات الجولة خلال شهر نوفمبر القادم ".

من جانبه أعرب قيس عبدالله الظالعي عن شكر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرجبي لسمو ولي عهد عجمان على دعمه للاتحاد القاري وحرصه على إقامة البطولات القارية على ملاعب وشواطئ عجمان حيث من المتوقع إقامة أول بطولة رسمية للرجبي الشاطئية في عجمان خلال صيف عام 2023 إضافة إلى إقامة الجولة الأخيرة من سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي خلال نوفمبر القادم بتواجد أقوى 8 منتخبات للرجال و 8 منتخبات للسيدات.

حضر الاستقبال سعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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