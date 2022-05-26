مشاركة كبيرة في مهرجانات الرجبي لطلبة المدارس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للرجبي وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن اختتام مهرجانات الصحة واللياقة لطلبة المدارس بالشراكة مع بنك HSBC التي أقيمت في دبي وأبوظبي والعين لطلبة الحلقة الأولى بنجاح كبير بحضور أكثر من 350 طالباً وطالبة من 15 مدرسة، وأظهر الطلبة إمكانيات جيدة وظهر عدد كبير منهم بشكل مميز بإشراف مشرفي التطوير بالاتحاد إلى جانب عدد من لاعبي المنتخب الوطني للرجال والسيدات ومعلمي ومعلمات التربية الرياضية بالمدارس.

وأشاد فيصل الزرعوني مستشار رئيس الاتحاد عضو مجلس الإدارة بالمهرجان وجهود الاتحاد، وأبدى سعادته بنجاح المهرجان بعد توقفه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا وتقدم بالتهنئة والشكر إلى كافة المدارس المشاركة والطلبة على الأداء المميز وشكر بنك HSBC لرعايته رياضة الرجبي بالدولة، وقال: «نعتبر هذه المهرجانات مرحلة مهمة جداً في نمو لعبة الرجبي في المجتمع الإماراتي.

ونتقدم بالشكر لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على التعاون الكبير بينه وبين الاتحاد وكذلك الشكر للاعبي المنتخب الوطني الذين حرصوا على التواجد ونقل خبرتهم إلى الطلبة الأمر الذي يساهم في صقل مهارات الصغار وإكسابهم تجارب ثرية تدعم بداية مشوارهم وتشكل لهم حافزاً مهماً».

دور مهم

وعبرت عنود البلوشي لاعبة المنتخب الوطني للسيدات عن سعادتها بتواجدها بين الطلبة خصوصًا أنها تعرفت على الرجبي من خلال أحد المهرجانات التي ينظمها الاتحاد حينما كانت طالبة قائلة:

«إن المهرجانات لها دور في رسم هدف استراتيجي طويل الأمد ليصبح الطالب مستقبلاً بطلاً رياضيًا يمارس نمطاً معينًا من الرياضة ونعتبر قدوة لهؤلاء الطلبة صغار السن ولتحفيزهم على ممارسة الرياضة من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات كما يجب على اتحاد الرجبي وبقية الاتحادات الاهتمام بالناشئة وصناعتهم رياضيًا حيث وجود قاعدة من الرياضيين الصغار تساعد كثيراً في عملية التخطيط مستقبلاً حتى يتم انتقاء المتميزين منهم ليلتحقوا بالأندية المتخصصة».

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