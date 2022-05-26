استقبال بالورود لنجوم منتخب الدراجات

المصدر: دبي - البيان

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عادت بعثة منتخب الدراجات إلى الإمارات أول من أمس عقب تحقيق إنجاز تاريخي بتصدر الدراجات الخليجية بتحقيق 11 ميدالية منها 7 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان.

إضافة إلى تحقيق منتخب الفتيات العلامة الكاملة بتحقيق كل الميداليات الذهبية، المخصصة لفئة السيدات بالفوز بسباقات الفردي والفرقي ضد الساعة إضافة إلى الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق الفردي العام.

وكان في استقبال البعثة بمطار دبي الدولي الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة ومنصور بوعصيبه رئيس اتحاد الإمارات للدراجات والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد سعيد بن درويش، والأمين العام للاتحاد ياسر الدوخي وعدد كبير من المسؤولين الرياضيين.

وأكد منصور بوعصيبه أن الإنجاز لم يأت من فراغ وإنما نتيجة عمل وإعداد جيد من بداية الموسم وقوة البطولات المحلية والخارجية التي شارك فيها المنتخب بداية من طواف صلالة وحتى البطولة العربية في مصر وطواف الشارقة الدولي، والبطولة الآسيوية والتي عملت على إعداد كافة اللاعبين واللاعبات بالشكل الصحيح.

وقال بوعصيبه: أبارك لدولة الإمارات الإنجاز الذي تحقق وأعتبره نتيجة طبيعية لالتزام اللاعبين واللاعبات والتدريب بقوة، ولازال أمامنا بطولتين غاية في الأهمية ستكون الأولى في الهند وهي البطولة الآسيوية للمضمار، إضافة إلى بطولة التضامن الإسلامي في تركيا، ولاعبونا قادرون على تحقيق مزيد من الإنجازات في هذه البطولات.

وبعث مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء برئاسة سيف حمد بن قضيب برقية تهنئة لمجلس إدارة اتحاد الدراجات بمناسبة الإنجاز.

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