إسماعيل القرقاوي: سلة الإمارات استعادت بريقها في الكويت

المصدر: دبي-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أهدى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة الإنجاز الذي حققه منتخب كرة السلة في دورة الألعاب الخليجية بإحرازه الميدالية الذهبية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- الداعم الأكبر للرياضة الإماراتية وللقيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وقال إن ما حققه منتخبنا الشاب في الكويت فاق كل التوقعات وإن أقصى التوقعات كانت تضعه من ضمن الثلاثة الأوائل والعودة بميدالية لكن إرادة اللاعبين وحرصهم على تمثيل بلدهم بصورة مشرفة دفعتهم إلى تحقيق الميدالية الذهبية واستعادة بريق السلة الإماراتية.

وقال القرقاوي إن الوصول للمباراة النهائية رغم كل الظروف الصعبة التي واجهها المنتخب قبل السفر سواء غياب عدد من العناصر الأساسية نتيجة للإصابة والالتحاق بالخدمة الوطنية أو عدم توفر إقامة معسكر خارجي مثل كل المنتخبات الخليجية المشاركة، دفع اللاعبين لمزيد من الإصرار لتحقيق أكثر مما هو متوقع.

مشيراً إلى أن الفوز على المنتخب الكويتي صاحب الأرض والجمهور لم يكن سهلاً خاصة وانه يضم لاعبين متجانسين ثمانية منهم من نادي الكويت الحائز على فضية العرب في البطولة الأخيرة للأندية العربية التي أقيمت في مدينة الإسكندرية الصيف الماضي، ويحسب لمنتخبنا أنه استفاد من اللقاء السابق الذي جمع بين الفريقين في الدور التمهيدي وانتهى لصالح الأزرق.

إشادة

وقال إن منتخب الإمارات أدى المباراة النهائية بكفاءة عالية من البداية وحتى النهاية وكان من الطبيعي أن يفوز بالميدالية الذهبية وأن يعيد سلة الإمارات إلى طريق الانتصارات بعدما ابتعدت عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب التغيير الكبير الذي حدث في تشكيلة الفريق مشيداً بالدور الكبير الذي قام به الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن حبيب ونجاحه بالوصول إلى تشكيلة ناجحة من أصحاب الخبرة والوجوه الشابة التي تمثل الأغلبية في المنتخب الحالي.

كما أشاد رئيس اتحاد السلة بجهود الجهاز الإداري ودعمه لمنتخبنا الشاب الذي نعلق عليه آمالاً كبيرة في الاستحقاقات المقبلة ، بداية من التصفيات الآسيوية التي ستقام في الدوحة مطلع الشهر المقبل ضمن مجموعة تضم كلاً من قطر وسلطنة عمان وسريلانكا.

من ناحية أخرى عادت إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي نهار اليوم بعثة منتخب الإمارات لكرة السلة متوجة بالميدالية الذهبية وسط فرحة كبيرة ووجدت استقبالاً طيباً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز