20 متطوعاً من شرطة دبي فوق قمة إيفرست

المصدر: دبي - البيان

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نجح 20 متطوعاً ضمن مبادرة الروح الإيجابية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع نادي نافي الرياضي، في تسلق قمة «إيفرست»؛ أعلى قمة جبال في العالم، التي يبلغ ارتفاعها 8848 متراً، دعماً لأهداف المبادرة المجتمعية الرياضية.

وأشاد العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، بإنجاز المتسلّقين، وتمكنهم من تحقيق أهداف المبادرة الرامية إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كل أشكال الكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

وأشار خالد شهيل، إلى أن مبادرة الروح الإيجابية تتضمن العديد من البرامج التوعوية والثقافية الهادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة، وتقاليد مجتمعنا الأصيلة.

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