15 فعالية رياضية تزين نهاية الأسبوع بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي تنظيم 15 فعالية رياضية متنوعة من بينها 3 بطولات دولية تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تشعل النشاط في مختلف المناطق بدبي خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي بطولة فزاع الدولية الرابعة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم في صدارة الفعاليات وهي الجولة العالمية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، التي يشارك فيها 186 لاعباً ولاعبة من 30 دولة من مختلف قارات العالم يتقدمهم نخبة من أبطال العالم وأبطال أولمبياد طوكيو 2020 الحائزين على الذهب والفضة والبرونز.

بطولة

وتقام أربع بطولات للجمباز خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتأتي في مقدمتها منافسات النسخة الأولى من بطولة «كأس الجمناستيكا» الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من اليوم وحتى بعد غد بمشاركة بطلات في الأولمبياد في مقدمتهن ألينا هارناسكو وأنستازيا سالوس، وينظم البطولة نادي جيمناستيكا سيسكا للجمباز في نادي النصر الرياضي.

كما تشهد البطولة تنظيم ماستر كلاس للجمباز، وتنظم أكاديمية ستامينا 11 منافسات بطولة ستامينا الدولية للجمباز الفني التي تقام في مقر الأكاديمية بعد غد، كما تقام أيضاً بطولة دبي للجمباز الفني في أكاديمية ستار للجمباز، وتنظم أكاديمية أسباير الرياضية منافسات بطولة الجمباز الأحد المقبل في مقر الأكاديمية.

وتستضيف دبي فعاليات المؤتمر الدولي «ميتاكون» للألعاب الإلكترونية و«الميتافيرس» العالم الافتراضي الذي يقام يومي السبت والأحد المقبلين في أرينا مركز دبي التجاري العالمي، وتتواصل منافسات بطولة كرة السلة التي تقام ضمن فعاليات النسخة الثانية من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس في دبي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وتنظمها شركة «إي أس أم».

سباق

ويقام سباق القوارب الشراعية الحديثة غداً في مياه شاطئ أم سقيم انطلاقاً من نادي دبي أوف شور، كما ينظم نادي دبي للسيدات منافسات النسخة الثالثة من بطولة بالما لتنس السيدات التي تقام يومي غد وبعد غد، وينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة مايو للشطرنج السريع يومي السبت والأحد في مقر النادي بمنطقة الممزر.

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