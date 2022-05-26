يوم عائلي مليء بالمرح

المصدر: (دبي - البيان )

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قال ريكسن دي سوزا، وهو مقيم هندي في دبي منذ سنوات طويلة، إنه يصطحب جميع أفراد عائلته وعدداً من الأصدقاء لممارسة الكرة الطائرة الشاطئية في كايت بيتش بشكل أسبوعي، وأضاف: نأتي 3 أو 4 عائلات إلى هذا الشاطئ لنستمتع بالسباحة ثم لعب بعض مباريات الكرة الطائرة في شكل بطولة مصغرة لإضفاء طابع الحماس والإثارة بيننا.

وأثنى دي سوزا على الخدمات الراقية التي يوفرها كايت بيتش لزواره ما يجعله أيقونة الشواطئ في دبي والإمارات بشكل عام، مشيراً إلى أنه بعد يوم مليء بالمرح، وتابع: يُعتبَر «كايت بيتش» من أشهر وأفضل الشواطئ المجانية في دبي، لذلك يجتذب العديد من الجنسيات المقيمة في الدولة أو القادمين من أجل السياحة.

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