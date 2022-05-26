«كايت بيتش».. وجهة رياضية مثالية للعائلات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يعدّ كايت بيتش دبي وجهة رياضية وترفيهية مثالية للعائلات والأصدقاء ومحبي اللياقة البدنية لقضاء أوقات رائعة والاستمتاع بأشعة الشمس والتأمل في أجمل ملامح الطبيعة منها لحظات الغروب والشروق وسط أرقى المرافق والخدمات التي تمنح مرتاديها أروع التجارب الصيفية الممتعة، ما يعكس جودة الحياة في دبي ويتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

يستقطب شاطئ كايت بيتش الزوار من مختلف الجنسيات المقيمين في الدولة والسياح القادمين إلى دبي من حول العالم، ويتميز بكونه واحداً من بين أفضل الشواطئ في العالم الذي يتيح لمرتاديه ممارسة السباحة على مدار العام في مياه الخليج العربي المنعشة ومع دخول فصل الصيف يزداد الإقبال على كايت بيتش بشكل لافت سواء للسباحة أو ممارسة الأنشطة الرياضية الأخرى المتنوعة.

والتي يتفرد بها هذا الشاطئ وتتناسب مع مختلف الأعمار، حيث تتوافر به ما لا يقل عن 10 ألعاب رياضية برية وبحرية تلبي مختلف الأذواق مثل الكرة الطائرة الشاطئية التي تحظى بشعبية واسعة بين العديد من الجاليات المقيمة في الدولة ويمكن ممارستها على 10 ملاعب تم تهيئتها، إلى جانب التنس الشاطئي والبادل تنس وكرة القدم والجري والمشي.

وتدريبات اللياقة البدنية وركوب الأمواج برفقة أمهر المدربين المتمرسين والتجديف، ورياضة اليوغا وخاصة ركوب الدراجات الهوائية على المسارات الجديدة التي تم تخصيصها لعشاق هذه الرياضية والتي تمتد لمسافة 16 كلم على طول شاطئ جميرا الذي يربط المسار القائم على شارع جميرا عند قناة دبي المائية بالمسار القائم على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عند مدينة دبي للإنترنت.

خدمات

وتتوافر في «كايت بيتش» خدمة تأجير الدراجات الهوائية التي أطلقتها في وقت سابق هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة كريم، والتي تجد إقبالاً واسعاً من قبل العائلات ومختلف رواد الشاطئ، كما يمكن للزوار ويمكن للزوار استئجار سكوتر كهربائي واستخدامه للتنقل على طول الشاطئ والاستمتاع بالنسيم العليل.

كما تتضمن أنشطة كايت بيتش العديد من النشاطات الترفيهية المخصّصة للأطفال وجميع أفراد العائلة مثل تحليق الطائرات الورقية وركوب الدراجات النارية الصحراوية على مضمار تتوافر به كافة معايير السلامة والأمان، حيث تتوافر به العديد من المرافق والخدمات الراقية، إضافة إلى قائمة المطاعم الشهيرة والأجواء الساحرة.

ويوفر واير وورلد منتزهات المغامرات العديد من النشاطات للأطفال، حيث المتعة أثناء اللعب بالرمال الناعمة خلال النهار، وتعد هذه الحديقة الشاطئية من أفضل الأماكن الترفيهية للأطفال في دبي لقضاء أمتع الأوقات مع جميع أفراد العائلة.

جودة

وصرح العديد من زوار «كايت بيتش» أن السعادة تغمرهم منذ أن تطأ أقدامهم رماله البيضاء الناعمة، وأن اللحظات التي يقضونها بين أحضانه تعكس جودة الحياة في دبي والإمارات بشكل عام «وطن الفرح الدائم»، مؤكدين أن هذا الشاطئ الجميل يشكل الملاذ الأمثل والوجهة المثالية لممارسة هوايتهم الرياضية المتنوعة والاستمتاع بكافة أنواع الرياضات المائية في أجواء آمنة، وهو ما يدفع الصغار والشباب إلى الإقبال عليها، أهمّها ألعاب الجيت سكي، قوارب الكاياك، التزلج على الأمواج والباراسيلينغ.

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