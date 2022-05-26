الرياضات البحرية تستهوي السياح

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يجتذب شاطئ كايت بيتش العديد من ممارسي الرياضات البحرية من مختلف الأعمار، خاصة من السياح الأوروبيين الذين يستهويهم هذا النوع من الألعاب.

اعتبر السائح الفرنسي غابرييل نفسه محظوظاً باكتشاف شاطئ كايت بيتش دبي، وقال إنه المكان الأنسب لممارسة هوايته المفضلة رياضة التزلج على الماء والتجديف الواقف مع أطفاله، مشيراً إلى أن هذا الشاطئ الخلاب واحد من أفضل الأماكن لممارسة الكايت سيرف في جميع أنحاء دبي، وقال: المياه الهادئة والأمواج المتراوحة ما بين الصغيرة ومتوسطة الحجم كل يجعل تجربة كايت سيرف استثنائية.

تجربة فريدة

وأضاف: رياضة ركوب الأمواج تسهم بلا شك في جذب العديد من الأشخاص لخوض هذه التجربة الفريدة من نوعها مع وجود المدربين والمختصين بهذه الرياضة في شاطئ كايت بيتش. وتعد الرياح التي تهب موازية للشاطئ هي الأفضل، وهي مميزة لشاطئ كايت بيتشن لذلك يحتضن على مدار العام العديد من بطولات ومسابقات كايت سيرف التي ينظمها نادي دبي للرياضات البحرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز