إثارة في دولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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كانت الإثارة العنوان البارز لانطلاقة الدور التمهيدي للنسخة الرابعة لدولية فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بعد أن ظهر جلياً استعدادات المنتخبات لخوض تحدي نسخة دبي مما كان له المرود الإيجابي على ضربة البداية، حيث استمرت مباراة اللاعبين الهندي هادرك والماليزي يزيد محمد ساعة كاملة ليحسمها البطل الهندي بنتيجة 2 - 1.

حيث حبست أكثر من مباراة الأنفاس مما يعد مؤشراً لقوة المنافسة في الأدوار المتقدمة للبطولة التي تشارك فيها 30 دولة. وخسر منتخبنا ضربة البداية، حيث ابتسمت مباراته الأولى في الدور التمهيدي الذي يقام بنظام دوري المجموعات للكوري شو نادان على حساب لاعبنا حميد السناني بنتيجة 0 - 2 بينما خسرت بطلتنا سلامة الخاطري أمام الإندونيسية ساديا بنتيجة 0 - 2.

ويشارك منتخبنا المكون من حميد السناني وسلامة الخاطري في الحدث من أجل الاحتكاك أمام أبطال من مدارس مختلفة في غياب عدد من أبرز لاعبيه بسبب ارتباطهم بمشاركات خارجية أخرى.

وخسر الكويتي خالد ماجد أمام نظيره الياباني بيتا بنتيجة 0 - 2 ليكرر مواطنه عبد الله الحداد السيناريو نفسه بالخسارة أمام ليان من هونج كونج 0 - 2 أيضاً.

من ناحيته أشاد جمال ناصر المشعل رئيس وفد الكويت ببطولات فزاع، مشيراً إلى إن لديها مكانة مرموقة في الخريطة العالمية لرياضة «أصحاب الهمم» محققة النجاح تلو الآخر.

وقال: إن تسابق الأبطال النخبة للتواجد في بطولات فزاع لم يأت من فراغ وخصوصاً أن بعضاً منهم ظل يحجز مقعده للمشاركة في الدورات البارالمبية من دبي.

وثمن المشعل جهود اللجنة المنظمة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد ومدير البطولة ماجد العصيمي وأعضاء اللجان العاملة في تنظيم بطولات فزاع بصورة احترافية مما كان له الأثر الكبير في نجاح نسخها المختلفة، ليظل الحدث محط أنظار أبطال العالم في المسابقات المختلفة.

مهارات

وعن المشاركة الكويتية في النسخة الحالية للريشة الطائرة أكد الهدف يتمثل في الاحتكاك وصقل المهارات وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة، مبيناً قوة البطولة في وجود الأبطال النخبة، والذين شاركوا في دورة الألعاب الأخيرة «طوكيو 2020».

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