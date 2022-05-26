الجودو يهدي الإمارات 3 ذهبيات في «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - علي الظاهري - أحمد جمال الدين – ياسمين العطار

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رفع منتخبنا الوطني للجودو رصيد الإمارات من الميداليات الملونة، ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة حتى نهاية الشهر الجاري، إلى 37 ميدالية ملونة، بعد حصده 3 ذهبيات، وضعت الإمارات في المركز الثالث.

وفاز اللاعب محمدوف بذهبية الوزن المفتوح، فيما توج اللاعب نجارا تتشفيلي بذهبية وزن تحت 90 كغ، كما توج اللاعب ارام بذهبية وزن تحت 100 كغ، وحقق جودو الإمارات بذلك إجمالي ميداليات 4 ذهبيات، وفضية وبرونزية، في مشاركة ناجحة ضمن برنامج منافساته على الصعد كافة.

وصعدت الإمارات إلى المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 37 ميدالية ملونة، بواقع 15 ذهبية، و12 فضية، و10 ميداليات برونزية.

وفاز منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية على نظيره السعودي بنتيجة 2 - 0 في منافسات الدور الربع النهائي للعبة الأساطير، وشارك كل من عيسى الظاهري، وبطي المنصوري، وفارس المزروعي، وخليفة المنصوري، ومحمد المطروشي، ليتأهل إلى الدور النصف النهائي، الذي تنتهي منافساته مساء اليوم بملاقاة المنتخب الكويتي.

كما حقق «سيدات الأبيض» انتصاراً مستحقاً على نظيره البحريني في أول منافسات مسابقة البادل تنس، إذ فازت اللاعبتان فاطمة محمد المضرب، وفاطمة عباس الجناحي في المباراة الأولى بنتيجة 2-0، فيما فازت اللاعبتان لطيفة عبدالعزيز السلمان، وشيخة عبدالله الجناحي في المباراة الثانية بنتيجة 2 - 0، وفي المباراة الثالثة فازت اللاعبتان نوف عبدالحميد عمر، وفاطمة حسن شهدور بنتيجة 2 - 0.

وأكد عمر شريف المرزوقي، عضو اتحاد الإمارات للبادل تنس، أن خوض منتخب السيدات غمار دورة الألعاب الخليجية الثالثة، يعد ثالث مشاركة له عقب تشكيله في شهر فبراير الماضي، تجسيداً لرؤية الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، الذي وجه بتقديم كل الدعم والاهتمام بالعنصر النسائي من لاعبي المنتخب، ليتمكن من تحقيق التطور وإبراز الوجه المشرف لقدرات وإمكانات المرأة الإمارات.

هدف

وأعربت لطيفة عبد العزيز السلمان عن سعادتها بتحقيق العلامة الكاملة لمنتخب السيدات أمام البحرين، مشيرة إلى أن لاعبات «الأبيض» شاركن في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بهدف واحد ألا وهو تحقيق الفوز المنشود، وذلك بمواصلة اللعب بكل عزيمة، من أجل خدمة الوطن وتشريف رايته الغالية.

وأكدت أهمية مشاركة فريق السيدات في البطولة الخليجية لإيجابية التجربة في صقل خبرة لاعبات الأبيض وتطوير قدراتهن ومنحهن فرصة الاحتكاك بمستويات عالية.

مواجهات

ويواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد نظيره القطري اليوم في مستهل لقاءاته بالدورة الخليجية، على أن يلتقي نظيره البحريني السبت المقبل، ويواجه منتخب الكويت يوم الأحد المقبل ، ويختتم مبارياته بمواجهة السعودية في الـ31 من الشهر الجاري.

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