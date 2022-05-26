سلة الإمارات تفوز بذهبية الخليج

المصدر: البيان

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توِّج منتخب الإمارات بطلاً لسلة الخليج بعد فوزه على نظيره الكويتي في عقر داره 73/76.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 21/19 و15/27 و17/13 و17/20.

وسجل قيس عمر نجم المباراة أعلى سكور 21 نقطة منها 6 نقاط من خارج القوس، وعمر خالد العامري 13 نقطة، ومحمد عبد اللطيف 12 نقطة.

وكانت حصيلة الرميات الثلاثية التي سجلها منتخبنا 10 منها 4 لعمر خالد و2 لقيس ومثلها لمحمد راشد وواحدة لكل من راشد الزعابي ومحمد عبد اللطيف وجاسم عبد الطيف، فيما سجل المنتخب الكويتي أربع رميات ثلاثية من 24 محاولة من خارج القوس.

وحرص اللواء "م" اسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، على تهنئة اللاعبين والجهازين الفني والإداري والإشادة بالمستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق في كل المباريات.

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