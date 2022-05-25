الإمارات تصعد الى المركز الثالث في الترتيب العام لدورة الألعاب الخليجية

المصدر: وام

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صعد ترتيب بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة والمقامة بالكويت حتى 31 مايو الجاري، إلى المركز الثالث في الترتيب العام للدورة، وذلك بعدما حصد منتخبنا الوطني للجودو 3 ذهبيات ليرتفع رصيد البعثة إلى 37 ميدالية ملونة في المركز الثالث.

وتشارك الإمارات في الدورة ب 285 رياضي ورياضية من خلال 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة ضمن 111 مسابقة تقام في 12 موقعاً ويرافق الوفد 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجا.

وفي التفاصيل أحرز اللاعب محمدوف ذهبية الوزن المفتوح، فيما توج اللاعب نجارا تتشفيلي بذهبية وزن تحت 90 كجم، كما توج أيضا اللاعب ارام بذهبية وزن تحت 100 كجم، ليرتفع رصيد منتخبنا للجودو إلى 4 ذهبيات وفضية وبرونزية.

وجاء صعود ترتيب بعثة الإمارات إلي المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 37 ميدالية ملونة بواقع 15 ذهبية، و12 فضية، و10 ميداليات برونزية،

واستمرت دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 69 ميدالية بواقع 25 ذهبية و20 فضية و24 ميدالية برونزية.

من جانب آخر فاز منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية على نظيره السعودي بنتيجة 2-0 في منافسات الدور الربع النهائي للعبة الأساطير، وذلك بمشاركة كل من عيسى الظاهري، وبطي المنصوري، وفارس المزروعي، وخليفة المنصوري، ومحمد المطروشي، ليتأهل إلى الدور النصف النهائي الذي تتنهي منافساته مساء اليوم الأربعاء بملاقاة شقيقه المنتخب الكويتي.

كما حقق منتخبنا الوطني للبادل تنس للسيدات الفوز على شقيقه البحريني في أولى منافسات مسابقة البادل تنس، وذلك بنتيجة 3 / 0 ، حيث فازت اللاعبتان فاطمة محمد المضرب وفاطمة عباس الجناحي في المباراة الأولى بنتيجة 2-0، فيما فازت اللاعبتان لطيفة عبدالعزيز السلمان وشيخة عبدالله الجناحي في المباراة الثانية بنتيجة 2-0، وفي المباراة الثالثة فازت اللاعبتان نوف عبدالحميد عمر، فاطمة حسن شهدور بنتيجة 2-0.

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