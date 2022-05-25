انطلاقة قوية لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس منافسات النسخة الرابعة من بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي بمشاركة 247 لاعبا ولاعبة من 30 دولة.

وكانت الإثارة العنوان الأبرز لانطلاقة الدور التمهيدي بعد أن ظهرت جليا استعدادات المنتخبات لخوض تحدي نسخة دبي، مما كان له المرود الإيجابي على ضربة البداية حيث استمرت مباراة اللاعبين الهندي هادرك والماليزي يزيد محمد ساعة كاملة ليحسمها البطل الهندي بنتيجة 2/1 ، مما يعد مؤشرا على قوة المنافسة في الأدوار المتقدمة للبطولة التي تشارك فيها 30 دولة.

وجاءت نتيجة المباراة الأولى من الدور التمهيدي الذي يقام بنظام دوري المجموعات لصالح الكوري شو نادان على حساب لاعبنا حميد السناني بنتيجة 2/صفر، كما خسرت لاعبتنا سلامة الخاطري أمام الإندونيسية ساديا بنتيجة صفر / 2 ويشارك منتخبنا المكون من حميد السناني وسلامة الخاطري في البطولة من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرة أمام أبطال من مدارس مختلفة في غياب عدد من أبرز لاعبيه بسبب ارتباطهم بمشاركات خارجية أخرى.

كما خسر الكويتي خالد ماجد أمام نظيره الياباني بيتا بنتيجة صفر/2 ، وكرر زميله عبدالله الحداد السيناريو نفسه بالخسارة أمام ليان من هونج كونج صفر/2 أيضا .

وأشاد جمال ناصر المشعل رئيس وفد الكويت ببطولات فزاع، مشيرا إلى أنها تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية لرياضة "أصحاب الهمم"، مؤكدا أن تسابق أبطال النخبة للتواجد في بطولات فزاع لم يأت من فراغ، خصوصا أن بعضا منهم ظل يحجز مقعده للمشاركة في الدورات البارالمبية من دبي".

وثمن المشعل جهود اللجنة المنظمة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد ومدير البطولة ماجد العصيمي وأعضاء اللجان العاملة في تنظيم بطولات فزاع بصورة احترافية، مما كان الأثر الكبير في نجاح نسخها المختلفة، مشيرا إلى أنها تحافظ على مكانتها دائما في القمة وتجذب أنظار أبطال العالم في المسابقات المختلفة.

وعن المشاركة الكويتية في النسخة الحالية للريشة الطائرة أكد أن الهدف يتمثل في الاحتكاك وصقل المهارات وفق النهج المرسوم، في ظل وجود أبطال النخبة الذين شاركوا في دورة الألعاب الأخيرة " طوكيو 2020.

وأشار إلى أن المشاركة في مثل هذه البطولات العالمية المهمة تحقق مكاسب كبيرة، وأن منتخب بلاده يسير على الطريق الصحيح، معربا عن رضاه عن نتائج المنتخب في ضربة البداية برغم الخسارة، ولا سيما أن الأداء كان جيدا أمام منافسين من أصحاب الخبرات الكبيرة والإنجازات الكبرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز