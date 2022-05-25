سالم عبدالرحمن يقترب من صدارة «الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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اقترب سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، من صدارة بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 مايو الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة.

وحقق سالم عبدالرحمن فوزاً ثميناً في الجولة الرابعة على حساب الإيراني الأستاذ الدولي الكبير ايداني بويا ليرفع رصيده إلى 3.5 نقاط في المركز الثاني بفارق نصف نقطة عن الهندي الأستاذ الدولي الكبير أباجيت جوبتا المتصدر للترتيب، والذي فاز بدوره على الآذري الأستاذ الدولي الكبير ميسراتدين اسكندروف.

حضور

وافتتح خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، منافسات الجولة الرابعة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية بحضور عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي وجمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي وسامي السفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وعمر نعمان آل علي مدير البطولة وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكد ياسر الدوخي أن بطولة الشارقة ماسترز حققت نجاحاً لافتاً وفرضت نفسها كواحدة من أكبر وأهم الفعاليات الرياضية المنظمة سنوياً على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن البطولة هذا العام تحفل بالمواهب الشابة والأبطال العالميين مما أثرى الحدث بشكل كبير، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة والشركاء والرعاة.

نتائج

وأسفرت بقية النتائج عن فوز التركي الأستاذ الدولي الكبير مصطفى يلماز على الروسي الأستاذ الدولي الكبير أليكسي سارانا، واستمر الروماني الأستاذ الدولي الكبير دانييل بوغدان في تقديم سلسلة عروضه القوية بفوزه على الطاولة الرابعة ضد منافسه الآذري الأستاذ الدولي محمد مرادلي.

وتعادل الأوزبكي بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير جواهر سينداروف مع نظيره الإيراني الأستاذ الدولي الكبير أمين طبطبائي، وتعادل المصنف الثاني في البطولة الأرميني الأستاذ الدولي الكبير غابرييل ساركيسيان مع الهندي الأستاذ الدولي الكبير رونق سدواني، وتعادل الهندي الأستاذ الدولي الكبير آرجون اريكايسي مع مواطنه الأستاذ الدولي الكبير جانجولي شيخار، كما تعادل الروسي الأستاذ الدولي الكبير بافل بونكراتوف مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي نارا يانان.

بطولة التحدي

وانفرد الأستاذان الدوليان إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة والمخضرم المصري محسن الجابري بصدارة بطولة التحدي الثانية برصيد 4 نقاط كاملة بعد نهاية الجولة الرابعة، والتي حقق فيها الأستاذ الدولي محسن الجابري الفوز على الأستاذة الدولية الجورجية ليلى كوريدز وفاز إبراهيم سلطان على محمد سعيد اليليلي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وتمكن الأستاذ الاتحادي العراقي آكار صالح من الظفر بنقطة المباراة في لقائه مع منافسه المصري جورج ميشيل ليحتل العراقي المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 3.5 نقاط، وتغلب الباكستاني مرتضى علي على الجنوب أفريقي جون كالفن وفاز الأردني أحمد الخطيب على الدولي الفلسطيني راجي صايل.

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