منتخب الإمارات يشارك في البطولة العربية للترايثلون

المصدر: دبي - البيان

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يشارك منتخبنا الوطني للترايثلون في البطولة العربية المفتوحة للاتحاد العربي للترايثلون وتحتضنها جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 12 دولة عربية.

ويترأس وفد الإمارات عبد الملك جاني نائب رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، ويضم الوفد أربعة لاعبين هم محسن آل علي وسيف السماحي وعبد الله اللقيطي وعلي الكعبي.

وأشاد عبد الملك جاني بالمشاركة في البطولة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق العلاقة بين الدول العربية، وأضاف إن مثل هذه البطولات تعتبر محطات إضافية لكسب خبرات جديدة للاعبينا.

مؤكداً أن الاتحاد لن يدخر جهداً في توفير كل سبل النجاح وفرص الاحتكاك لأبنائه، سعياً للارتقاء بمستوى اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات من خلال المعسكرات الداخلية، ومشاركة لاعبينا في معظم البطولات المحلية والقارية، راجياً أن يوفق لاعبونا في تمثيل الدولة بالصورة المشرفة، وأن يكون هدفهم منصات التتويج.

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